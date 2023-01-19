求职电子商务与钓鱼案 逾六成受害年轻人最易陷三大类骗局

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在反诈骗研讨会上说，全球经济不景气，诈骗案预料日益猖獗。其中，求职诈骗在本地越来越常见。

20岁至39岁之间的年轻人最容易陷入求职、电子商务和钓鱼骗案，去年1月至11月间涉及年轻受害人的骗案中，这三类骗案占超过六成。

对于60岁及以上的年长者而言，钓鱼、冒充朋友来电的骗案，以及投资骗案则在涉及年长者的骗案中占超过四成。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（1月18日）在反诈骗研讨会上致辞时说，通过这组数据说明任何人都有可能受骗。

领导跨部门反诈骗小组的孙雪玲指出，全球经济不景气，诈骗案预料日益猖獗。其中，求职诈骗在本地越来越常见。

简单任务换丰厚“佣金”通过应用或广告诱骗受害人

求职骗局一般通过聊天应用或广告向受害人下手，引诱他们以相对简单的工作任务换取丰厚“佣金”，再哄骗他们掏钱来继续赚取更多报酬。

孙雪玲提醒：“合法的公司或工作机会绝不会在你开工作前向你要钱。”

生活费上涨的问题，也可能促使更多人落入电子商务诈骗的圈套，以为赚到便宜却反而损失钱财。钓鱼骗局同样受关注，骗子冒充政府机构、银行和快递公司等，诱使受害人交出机密资料。

孙雪玲说，从新闻报道可见，诈骗造成的不仅是钱财损失，也有可能严重影响受害人和家属的生活。

受害人可能觉得自责，也可能曾向亲友借钱，由此衍生问题。

“媒体报道的这些骗案，不只是一个个故事。这些受害人是其他人的家人、亲人或朋友。事实上，下一个骗案受害人，可能就是你的亲人、你自己，甚至可能是我。”

采取三步骤保护自己也防更多人受害

本地逾九成骗案的始作俑者都是人在国外的骗子，他们往往是有组织犯罪集团的一分子。调查显示，多数人对诈骗有所了解，却未必懂得采取具体措施保护自己。

新的“ACT”（意指行动）框架以缩写的形式，提醒公众采取三个步骤。“A”代表“添加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“检查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实的平台与合法对象完成；“T”代表“告诉”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。

孙雪玲之后也主持一场关于个人防诈措施的讨论。嘉宾之一、商业事务局反诈骗指挥处助理局长叶葛心副助理警察总监说，未来可能会出现大量钓鱼骗局，这类骗局需要的资源最少，只要大规模发送信息，就可能有人上当。

她举例说，近期有骗子冒充陆路交通管理局，提醒收信人缴付账单，否则就会面对罚款。有受害人即使自己没有车，也以为是家人欠下的账单；有人最初不以为然，但两周后再次收到“当局”的提醒，信以为真点开链接填写资料。

社会企业“朋友圈”（Friendzone SG）通过举办邻里聚会，鼓励青年多和邻居建立友谊。创办人蔡慧敏（29岁）也是嘉宾之一。

她受访时坦言自己也遇到过投资骗局，对此有所体会。“我们希望帮助创造更多对话空间，让大家提高对诈骗手段的意识，遇到骗案时会更加警惕。”

第二届反诈骗研讨会由内政部、新加坡警察部队和全国罪案防范理事会联合举办，约700名来自政府、私人领域和社区伙伴的代表出席了活动，活动也通过脸书直播。

接下来，当局将举办一系列对话会，与不同社群共同制定更有效防诈措施。去年11月举办的首场对话会面向与年长者和工作人士合作的社区组织，其他对话会还将面向青年和客工等群体。