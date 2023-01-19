《联合早报》调查： 面对通胀和消费税上调 四成受访者红包反加码

不让红包缩水的受访者当中，近七成认为农历新年一年才一次，他们不想在红包上节约，尤其是给父母和家人的红包。大约14%的人认为，红包应随通胀调高。

来临星期天就是大年初一，大家又要互相拜年和分发红包。面对通货膨胀和消费税上调，多数公众却透露不减红包金额，反倒是要增加给父母和孩子的压岁钱。

《联合早报》就通胀是否影响兔年红包行情展开网上调查，截至星期三（1月18日）共有218名受访者参与。结果显示，近四成受访者会增加红包金额，三成半会跟去年一样，其余两成半则表示会少给。

在不让红包缩水的受访者当中，近七成认为农历新年一年才一次，他们不想在红包上节约，尤其是给父母和家人的红包。大约14%的人认为，红包应随通胀调高。

范戴娜（退休人士，71岁）说，在冠病疫情期间因为防疫措施的关系，她已有两年没派红包给亲戚朋友，所以今年更加不能减少给他们的红包。“通常我给小孩10元，以前给10元他们都已经嫌少了，所以今年不能再缩水。红包一年才给一次，最重要是开心。”

关祉琪（行政主管，36岁）也说，因为通货膨胀，会调高红包金额，“今年不会再包8元的红包，全部调整至10元起。因为物价都上涨，包多一点比较合适。”

另一名受访者罗伟良（财务经理，35岁）说，今年红包会维持和以往一样的金额，孩子给50元，父母就多一些，“我觉得钱要给出去，才会收到财，所以不会减少红包预算。”

选择减少红包金额的公众只是少数，岑池好（退休人士，78岁）说，自己已经退休多年，加上近来经济不景气，希望能省则省，“今年包的红包应该会减少一两元，简单讨个吉祥就好。”

近三成受访者 红包预算为200元至500元

早报调查也显示，近三成的受访者准备的红包预算为200元至500元，25.7%准备了100元至200元，24.8%准备了500元至1000元，另有17%会拿出超过1000元来包红包。

李艾斯（银行业务员，56岁）说，每年都会准备大约1000元来包红包，今年因为通胀的关系，包给家人的红包会增加，给孩子的大约从100元增至200元，她还要额外准备大红包给老人，让他们有钱包红包给孙子。她也说，给朋友孩子的红包会维持在20元起，再根据关系和熟悉程度来调整。

黄洁森（退休人士，61岁）说，今年红包预算会比去年多10%，准备了约1500元。给长辈的最大封，儿女大概包100元。“如果是别人的小孩就大约10至20元，主要看对方有多少个孩子，如果只有一个，就会包大封一点。”