62岁的陈秀缎是家庭主妇，由于小时候在乡下长大，向来喜欢花草树木。四年多前在跑步时，偶然认识了一群已经加入锦簇社区计划的妇女，开始了她在蔡厝港公园的种菜生涯。

再过两天就是除夕了，蔡厝港居民陈秀缎昨天起忙着收割在自家菜园种植的生菜，分送给亲朋戚友。

如往年一样，陈秀缎和其他许多参与锦簇社区计划（Community in Bloom）的居民，在春节的三四个星期前开始种生菜，为过年做准备。

居民们喜欢在农历新年之际种生菜，因为生菜和“生财”谐音，好意头讨人喜欢。收割的生菜可以拿来吃火锅，也可以包裹扣肉。有些居民甚至把生菜种在花盆里，摆放在家里招财运。

62岁的陈秀缎是家庭主妇，由于小时候在乡下长大，向来喜欢花草树木。四年多前在跑步时，偶然认识了一群已经加入锦簇社区计划的妇女，开始了她在蔡厝港公园的种菜生涯。

虽然土地并不是很大，但在她悉心照料下，长满了绿油油的蔬菜。她自己动手搭棚，盖上透明的塑料布，即使是年末长命雨下不停，也不影响蔬菜生长。

陈秀缎全心投入种菜，每一天都会到菜园报到，通常都会待上大半天。她种菜不用农药，所以要勤于翻土晒土杀害虫；如果蜗牛多，晚上还要到菜园清除蜗牛。

她凡事亲力亲为，自己堆肥、自己制作蚯蚓粪肥料，还自己播种培植菜苗来移植到土壤里。她也向认识的豆奶豆花小贩收集他们不要的豆渣，用来当肥料。

看见其他人丢弃的水管、托盘和杯子等，她会想着如何废物利用，把它们变成种菜的容器，让栽种空间向上发展，增加收成。

除了生菜，陈秀缎还种植卷心白菜、小白菜、菜心、苋菜、芥菜、冬瓜、黄瓜、香菜和青葱等。她和同伴们每年会参加蔡厝港民众俱乐部举办的蔬菜义卖会两次，协助筹款。冠病疫情期间，义卖会暂停举办，他们就把蔬菜送给医护人员和疗养院。

“种菜真的是一分耕耘一分收获，看着自己的劳作开花结果，那种满足感是金钱也买不到的。”