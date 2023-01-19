新加坡科技大厂“毕业”的他们 现在怎么样了？

2022年9月初收到人力资源的裁员通知时，晓翰（化名）的第一反应是惊讶。

虽然晓翰加入这家科技公司做数据工程师不到一年，但他自认工作表现突出，而且资历尚浅，薪水并不高。“就算是公司降低成本，也应该从薪水高的员工开始。”晓翰想不明白为什么是自己被裁。

李华（化名）在2022年9月得知被裁时，同样感到难以置信。他当时任职于电商平台虾皮（Shopee）的供应链部门，觉得自己属于比较核心的部门，不会被请走。

2022年7月至11月中旬，新加坡人力部接到科技公司裁退了1270名本地居民员工。根据裁员追踪网站layoff.fyi的统计，2022年全球共1021家科技公司裁员，被裁员工人数超过15万人。

庞大的数字背后，从原本获得羡煞旁人的科技公司就业机会到瞬间失业，这些被裁的科技公司员工经历了什么？几个月过去，他们现在情况如何？

时代的一粒沙

问及对最近一轮裁员潮的看法时，电话另一端的李华沉默了几秒，反问：“你说的是哪一轮？”

2022年6月以来，虾皮就传出裁员和取消录用的消息。之后的9月和11月，还有两次规模较大的裁员。

虾皮在波兰的站点于2023年1月13日正式关闭，意味着虾皮正式退出欧洲市场。（互联网）

虽然李华陆续听到一些风声，但他没想到这会是一场波及全公司的裁员行动。李华说，他在供应链部门负责产品研发，需要公司投入大量人力财力，因此相对容易被“开刀”。

不到一年前，虾皮人事部门联系到当时在中国深圳一家咨询公司工作的李华。 当时他抱着试一试海外工作机会的心态，于2022年2月来到新加坡入职虾皮，担任产品经理。

由于李华领的是就业准证（Employment Pass），被虾皮裁员意味着就业准证取消后，他只能在新加坡多待30天。幸运的是，虾皮为李华延长两个月的签证作为补偿，让李华有更多时间找新工作。

那段期间，没有收入的李华得承受双重压力，既要面对高昂的房租和生活费，又得四处求职。随着科技业的大环境变差，越来越多人遭裁退，李华还要与市场上的其他求职者竞争。

回想那时的经历，李华感慨：“时代的一粒沙，落在每个人身上都是一座山。”

找寻新机会

对于新加坡人晓翰来说，找新工作的压力不是来自时间，而是要面对市场的竞争。

收到人事部的裁员通知后，晓翰用两个星期的时间交接完工作，便火速投入寻找新职位。编码测试是面试数据工程师的必要环节，晓翰每参加一次面试犹如应考，让他倍感压力。

2022年9月至12月，晓翰积极与领英（LinkedIn）上的人力资源从业者建立联系，共投出七八十份履历，最后只获得约15个面试机会。

由于应征同一个职位的人很多，即便通过了前几轮面试，在拿到正式录取通知前，晓翰不敢有丝毫放松：“公司可以选择的人很多，即使你很好，但也可能有人比你更好。”

虽然竞争激烈，晓翰认为新加坡人在找工作时仍然有一定优势。“新加坡人的学历比较受到认可，而且也不须要考虑就业准证的问题。”

面试了15份工作后，晓翰在12月终于收到了两份录取通知，而且薪水都比之前的工作高。经过考虑，晓翰决定加入本地一家大型公司，继续做数据工程师。

寒冬下的最优解

得知被裁的消息后，李华同样第一时间就投入寻找新工作。“跟人事部谈完了就开始改简历了。”

李华指出，当机立断是互联网人必备的素质。“你先问一下，有机会不被裁吗？没有的话只能重新找工作。找工作就是准备得越快，市面上剩下的机会就越多。”

除了参加本地公司的面试，李华还放眼全球，寻找亚洲甚至北美的工作机会。因为行动迅速，李华在失业一个月后就在本地找到了一份新工作——互联网公司产品经理。

亚马逊2023年1月的裁员是其成立以来规模最大的一次裁员。（路透社）

李华身边同期被虾皮裁退的同事，多数都陆续找到了新工作，但有的还在觅职，有的则已经离开新加坡。

互联网行业的寒冬还在持续，科技巨头微软和亚马逊2023年1月分别宣布再裁1万人和1万8000人。李华说，虽然经历了被裁的打击，而新工作仍属于互联网行业，但他并不担心再次中招。“短期来说，如果能够做出更多事情，交付出更多成果，总还是有机会的。只能说尽量抓住我们这个时代的红利。”