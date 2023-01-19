接五个延长插座供电 阿叔养鱼酿火灾

家里养了20多尾鱼的阿叔，要为六个鱼缸供电，却因电线不够长，竟用五个延长插座，其中一个插座疑短路失火，幸好民防部队及时破门而入救火，火势才没有蔓延。

这起火患发生在星期三（1月18日）傍晚约5时20分，地点在义顺5道第101座组屋三楼的单位。

《新明日报》记者接获读者通报后赶往现场，抵达之际，火势已被扑灭，民防人员和警员仍留在场调查。

住在失火单位隔壁的古马可（63岁，兼职销售员）绘述，他起初闻到一股塑料烧焦味，但不以为意，之后有街坊来告知，指隔壁单位冒出浓烟，才惊觉发生火患。

“那个单位的屋主是独居的，事发时他不在家，民防人员抵达后立即破门，入屋灭火。”

接到通知后赶回家的屋主梁先生（60岁，小贩助手）受访时说，起火的是他客厅内的一个延长插座。他指家里饲养了20多尾鱼，家中的电线不够长，他才购买数个延长插座，为六个鱼缸的注氧设备供电。

“我养了两条金龙鱼，其他的都是普通的鱼。延长插座是两年前购买，10元左右，没想到会发生这样的事。”

据观察，客厅内一共有五个延长插座，从门口附近开始沿着鱼缸一路“拉电”到客厅末端，而短路失火的延长插座已被烧得焦黑，桌上的鱼饲料、水族药水等杂物则部分被烧毁，幸好火势并未蔓延。

梁先生也表示，如今留下阴影，不敢随意开关电源，也反省自己使用延长插座的方法或有不妥。

民防：火患或电流引起

新加坡民防部队受询时证实，火患涉及单位客厅一角落桌上的物品。当局人员抵达后强行入屋，并使用两个压缩空气泡沫背包将火扑灭。无人在事故中受伤。

初步调查显示，火患可能因电流引起。

发言人也藉此提醒公众注意防火，例如避免电源插座过载；不使用时关掉开关；经常检查设备的电线是否有磨损或破裂，并及时修理或更换；切勿使用故障的电器；不要在地毯或垫子下铺设电线，电线应远离热表面；使用有安全标志的电器和电源插头，以及勿让电池或设备长时间无人看管或过夜充电。

完整报道，请翻阅2023年1月19日的《新明日报》。