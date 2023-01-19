捂妇嘴撞墙 电梯悍匪抢名牌包

穿着连帽衫戴着口罩，悍匪手抹药油，在电梯内捂着妇女的嘴，抓她的头往电梯墙和门乱撞，待电梯门一开就拉她的名牌包逃！

悍匪默哈莫纳瑟尔（Mohammad Nasser Bin Samad，48岁）面对五项控状，包括抢劫伤人、偷窃、恶作剧等。他星期三（1月18日）承认其中三项罪行，余项则交由法官下判时一并考虑。

去年8月25日晚上10时30分，受害妇女（44岁）从义顺地铁站走到义顺11街第128座组屋底层等电梯时，发现被告站在她身后。

被告尾随妇女进了电梯，妇女按七楼，他则按八楼。为了保持距离，妇女见被告往后挪，她就往前靠电梯门边站。

根据主控官在庭上播放的电眼画面，电梯门才关上，被告就掏出药油，涂抹在双手，再一鼓作气以双手捂着妇女的脸。

妇女奋力挣扎，被告抓着她的头往电梯的墙和门撞至少四次，撞得妇女瞬间感到晕眩。

挣扎中背对电梯门的妇女，在电梯门打开的瞬间，跌出电梯外，被告则迅速拉走她的名牌路易威登（Louis Vuitton）包包，从楼梯往一楼逃去。

当时，妇女仍拉着包包的肩带，但一轮挣扎后肩带被扯断，被告立即逃跑。

调查揭露，被告因入不敷出所以犯案。他穿着连帽衫（hoodie）戴着口罩，在义顺纳福城盯上妇女后尾随，随之干案。他所抢的包包加上包内的物件，共价值约3200元。

妇女事后到医院求诊，额头、右手臂、右手肘、左膝盖和左肩上都有伤。

完整报道，请翻阅2023年1月19日的《新明日报》。