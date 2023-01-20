高度戒备期工伤死亡减少重伤反增

为进一步改善工作场所安全与卫生，人力部接受国际咨询委员会提出的八大建议，如公司最高领导层要承担起更大责任，公司从上至下都要灌输安全意识，形成企业文化。

人力部去年9月起实施为期六个月的高度安全戒备期，这虽成功降低工伤意外死亡率，但重伤事故在去年9月至12月不降反升，显示有必要继续多管齐下改善工作场所安全与卫生。为此，人力部接受由工作场所安全与卫生国际咨询委员会提出的八大建议，包括强调公司领导层须负起更大责任，在公司内部深植安全至上的意识。

去年工伤死亡人数为46人，这是自2016年有66人死亡以来的最高纪录。去年致命事故比2021年多九起，致命率在每10万名雇员中达1.3人。不过致命率已从去年首八个月的1.6人，降至9月至12月的平均0.9人。全年重伤事故则有614起，意味着在每10万名雇员中，有17.6人因工受重伤。在实施高度安全戒备期前，本地平均每月有49.1起重伤意外，但在去年最后四个月份，重伤意外增至平均每月55.3起。

人力部数据显示，高达八成的致命及重伤事故，来自建筑、制造、运输与储藏、行政与支援服务、住宿与食品服务，及批发与零售贸易六个领域。其中来自建筑、制造、运输与储藏业的中小企业，即员工人数少于200人的公司，工作场所安全与卫生表现较差，而受重伤的员工中，超过58%的人工作经验少过三年。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期四（1月19日）出席第八届工作场所安全与卫生国际咨询委员会会议后受访时说，在实施高度安全戒备期及向涉及意外公司负责人问责后，工伤意外特别是致命事故减少了。他相信，只要所有利益相关者合作，我国仍可在2028年，达到将工伤意外死亡率，降至每10万名雇员少于一人的目标。

在高度安全戒备期，高危领域如建筑、制造、海事等行业的业者，须完成一次停工安全检讨。出现严重安全疏失的公司，也会被禁雇用新外籍员工长达三个月。

针对政府是否有意延长高度安全戒备期限，扎吉哈说：“我们正在研究，但还没决定。目前正在参考各项指标，了解各领域的表现。”

要求企业领导负更大责任

为进一步改善工作场所安全与卫生，人力部接受国际咨询委员会提出的八大建议，如公司最高领导层要承担起更大责任，公司从上至下都要灌输安全意识，形成企业文化。

2006年成立的国际咨询委员会，由六名国际专家和学者组成，他们提出的建议还有：扩大整个供应链监管至承包商，把具体安全要求纳入合约；确保企业利益与工作场所安全与卫生更一致；打造雇员勇于发声的工作环境；加强中小企业对工作场所安全与卫生的认识；贯彻培训文化；促进无年龄障碍的安全做法和设计，以及尽早正视气候变化和绿色技术引起的风险。

国际咨询委员会每隔两三年召开会议，为本地职场安全与卫生情况把脉，并提出改善建议。委员会成员、澳大利亚职业安全卫生署首席执行官米歇尔·巴克斯特（Michelle Baxter）受访时说，新加坡和其他国家都有各自的职场安全问题，要解决并非易事也需要时间，但她相信新加坡正朝正确的方向前进。