黄循财会见文莱苏丹波基亚 再次肯定两国特殊长久伙伴关系

以文莱作为今年开年来首个出访的国家，副总理兼财政部长黄循财希望借此行再次肯定新加坡与文莱之间特殊且长久的伙伴关系，并且加强两国在教育、公务员实习项目、供应链韧性，以及绿色经济等方面的合作。

黄循财星期四（1月19日）晚上发布脸书贴文，重申新文两国关系的重要性。这也是他去年6月出任副总理后，首次出访文莱。

他说，新加坡与文莱的特殊且长久的伙伴关系，早在两国独立之前就已建立。新加坡和文莱是亚细安最小的两个国家，双方过去三年来密切合作和相互支持，让彼此在充满不确定性的国际局势中加强了韧性，也帮助双方克服冠病疫情带来的挑战。

“这也就是为什么我选择以文莱作为我在2023年首个访问的国家。这是为了再次肯定两国关系的重要性，并且加强双方在新领域的合作，包括教育、公务员实习项目、维持供应链韧性，以及绿色经济。”

过去两天的行程中，黄循财拜会了文莱苏丹波基亚，也会见了王储兼首相府高级部长比拉赫等皇室成员。他对此深表荣幸。他此行也与苏丹特别顾问兼首相府部长依萨，以及首相府部长兼财政与经济部第二部长刘光明等会面。

黄循财期待接下来与文莱进一步交流，并为了两国一代代人民的福祉，继续加强彼此的伙伴关系。

他早前也与在文莱当地生活工作的新加坡人见面。此次随行的还有外交部长维文医生，以及外交部、财政部和通讯及新闻部人员。黄循财星期四结束了对文莱的访问。