春到河畔开幕烟花秀 邀访客赏“铁树开花”

为庆贺兔年到来，在滨海湾花园举办的春到河畔将呈献绚丽烟花表演，邀请访客一同在擎天树丛间欣赏寓意吉祥瑞兆的烟花绽放。

春到河畔2023星期五（1月20日）晚上大约8时开幕，主办方特意准备了名为“铁树开花”烟花秀，希望借此祝福民众在新的一年里吉祥如意。

想要观赏擎天树璀璨烟火秀全景的访客，可到海湾舫广场（Bayfront Plaza）、金园（Golden Garden）、银园（Silver Garden）和绿坪（The Meadow）等区域选个好位。

为了准备烟花秀，1月20日当天，擎天树观景台楼顶平台将全天关闭；当天下午5时半起，主办方也会封锁擎天树四周地区。

华侨城空中走廊，以及擎天树观景台也会在傍晚6时起关闭，不允许访客进入。

晚上7时45分的花园狂想曲的灯光秀将暂停，到晚上8时45分才会恢复；到时，当局会配合农历新年到来，推出特别版灯光秀——“春暖花开”。

春到河畔美食街和游乐设施等则会晚上8时30分、也就是烟花表演结束后才会开始营业。

主办方鼓励访客尽可能搭乘公共交通前往会场，以避免交通堵塞问题。

为了准备烟花秀，1月20日当天，擎天树观景台楼顶平台将全天关闭；下午5时半起，主办方也会封锁擎天树四周地区。