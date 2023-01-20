卫生部创意短视频 吁公众勿忘“少盐少钠过好年”

农历新年将至，食客到餐馆吃团圆饭，不料却被“盐魔王”和手下偷袭，遭盐颗粒冻结；之后侠客仗义出手，引发一场正邪之战。

为了在佳节期间继续叮嘱新加坡人注意高盐与钠摄取量，卫生部星期四（1月19日）晚上在官方YouTube、脸书和Instagram上推出创意短视频《盐袭危机》（The Great A-salt），提醒人们不忘“少盐少钠过好年”。

“康女侠”大战“盐魔王”

《盐袭危机》短片时长一分半，故事地点为多元宇宙一家餐馆内。短片主题结合新年与功夫，让健康正义的化身“康女侠”再次大展身手，对付向食客开枪发射盐颗粒的“盐魔王”与手下。

被枪击的食客当场冻结，康女侠测量他们身上的盐颗粒，发现他们吃得太咸，患上高血压风险高，就追击敌人，展开惊险搏斗。

康女侠好几次被敌人困住，但次次都化险为夷，最后成功阻止恶霸“盐袭”人们的健康。

康女侠2017年首次出现在对抗糖尿病的功夫视频系列中，当时打倒饭霸王和糖恶霸。

如今，她要传达的重要信息则是每天摄取不超过一茶匙的盐。烹饪时，选用低钠盐、酱汁与调味料，以活得更健康。

目前，新加坡人每天平均摄取3600毫克的钠，相等于每天纳入超过一茶匙半的盐，远超过世界卫生组织的每天最多2000毫克盐建议，这可增加人们患上高血压、心脏病，以及中风的风险。

根据2021年全国人口健康调查数据，每六名新加坡居民当中，就有一人出现高血压。

卫生部通讯与参与部门集团总监陈伟真说，视频取名为《盐袭危机》，指对抗食物中过多的盐。“一个简单的做法是，先不直接在食物中加盐，而是试一试味道后才决定。通过‘健康SG’，我们都能自行掌控健康，就从这个农历新年开始健康的生活方式与习惯。这包括做较健康选择、充足的运动，以及预防性保健。”