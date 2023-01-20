李智陞：受高利率供应链等影响 各国领袖谨慎乐观看今年发展前景

冠病疫情虽趋向平稳，但高利率环境、供应链问题、中国边境开放引发的不确定因素等课题仍影响世界各地，令各国领袖对今年的发展前景抱持谨慎乐观的态度。

主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞本周出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会，同多国政府及商业领袖和非政府机构等对话和开会。

他星期四（1月19日）接受随行新加坡媒体的访问时说，世界经济论坛在目前纷纷扰扰的全球背景下举行，来自世界各地的与会者虽积极提出不同点子、探讨如何展开合作，但还是担忧接下来的发展。

李智陞说，各国所讨论的一大课题为如何确保国家能够坚韧地应对下一场危机。

受冠病疫情影响，许多国家开始思考要怎么从“准时送到”（just in time）转向“以备不时之需”（just in case）。

“我们要怎么在确保不会失去竞争力的情况下，投资于加强韧性？我们要怎么让私人领域投资于基础设施，尤其是作为一个国家，我们未必有足够的资本做那么多。”

我国须参与国际论坛感受全球经济脉搏

目前全球正面临许多挑战，新加坡虽是个小国，但非常开放也与世界经济紧密相连。

有鉴于此，李智陞认为我国必须参与国际论坛，感受全球经济的脉搏、了解各国政商领袖的担忧与计划，以及聆听非政府机构的声音。

此外，借着这些平台了解各国对新加坡看法的同时，我国也希望分享自己的想法与经验，向世界各地学习。

李智陞在出席世界经济论坛期间，和一些从事绿色物流、电动汽车等行业的年轻企业家会面。

这些也是我国下来可进一步探讨并展开合作的领域，为新加坡人创造更多就业机会，也有助我国取得净零排放的目标。

他星期四参与两场对话会，与来自各国的主讲者和与会者，探讨社会服务与可持续城市规划这两个课题。

他在对话会上说，城市规划的一大挑战在于满足人们生活与居住需求的同时，保护大自然环境，以确保动植物能继续在城市中生长。要建立可持续的城市，民众之间须取得共识。

由于新加坡是个多元种族与宗教的社会，政府必须实施未必受民众欢迎但必要的制度，如种族融合政策以避免分化。

这需要政府通过政策主动介入，同时也要说服民众接受和支持。