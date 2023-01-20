过去两年的农历新年，因为疫情没法办大聚会，邻里也比较冷清，所以王美莉今年在住家门口摆放狮子模型，路过行人也能照张相，大家一起感受新年的气氛。

明天就是大年除夕了，巴耶利峇上段这户住家院子里迎来两头“瑞狮”，增添春节气氛。

这对三米高的充气模型，只需短短几分钟就能充好气。女屋主王美莉（72岁，五金店老板）说，大年初一来家里拜年的访客前后加起来有数十人，希望可爱的瑞狮模型能给访客带来欢乐，度过美好的时光。

“过去两年的农历新年，因为疫情没法办大聚会，邻里也比较冷清，所以今年在门口摆狮子模型，路过行人也能照张相，大家一起感受新年的气氛。”

瑞狮模型是从网购平台上购买。王美莉说，考虑到网络上选择多样，价格便宜，也方便配送，因此选择网购。货到后再用充气装置充气，两头瑞狮就准备就位了。

摆放巨型瑞狮充气模型，王美莉家里还是头一遭。不过，每当逢年过节，家里总少不了为亲友准备些小礼品。三年前迎接鼠年时，他们为亲友准备了米老鼠氢气球，今年兔年，便备好小兔子绒毛玩具。王美莉还会亲自下厨，准备扣肉包、煎饺、娘惹小金杯（Kueh Pie Tee）等各色佳肴招待亲友。

“我一点都不觉得麻烦。每年过年大家聚在一起，我们觉得很有意义，也很感恩亲友来拜访……我期待每年的农历新年，也希望年年都能过个好年。”