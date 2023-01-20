三男撬开停车场供水机 半年“吸走”10万元

停车场供水机成“提款机”，三名青年一人“看水”两人撬机器，半年内“吸走”10万元硬币。

事发时，受害公司的供水机遍及马林百列、惹兰勿刹和淡滨尼等地区，每三分钟的供水要价一元。（档案照）

根据《新明日报》报道，被告纳比尔（26岁）被控一项共谋从供水机中偷窃硬币，星期四（1月19日）早上认罪后被判监14个月。两名同伙是同样27岁的拉扎克和拉斯伊德，他们分别面对四项和九项偷窃罪。报案人则是供水机业者，公司主要业务是在组屋区的多层停车场安装供水机，供顾客用水洗车。事发时，他们的供水机遍及马林百列、惹兰勿刹和淡滨尼等地区，每三分钟的供水要价一元。

三人利用螺丝刀黏上磁铁吸住硬币，在组屋区停车场的供水机内偷走逾10万元硬币。（档案照）

案情揭露，2021年前后，拉斯伊德向另两人提出了从供水机偷钱的主意，并告知了作案手法，即使用螺丝刀撬开机器，再用黏有磁铁的螺丝刀将硬币吸出来。被告和拉扎克认为可行，为了赚快钱而答应。

为了顺利展开计划，三人事先做好功课，四处查看哪些地方安置了供水机。犯案时，一人“看水”，另两人偷钱。他们每次得手后，都会将硬币带到最靠近的银行，存进其中一人的户头，然后再提出现金，三人平分。从2021年5月到12月间，三人以此手法总共偷走了10万零53元，被告从2022年1月起停止参与计划。

警方早前发出文告指，拉斯伊德和拉扎克去年8月8日在阿裕尼弯第98A座的多层停车场犯案后，供水机业者报警，进而揭发此案。

完整报道，请翻阅2023年1月20日的《新明日报》。