加、查、报 简单三步骤 人人可防诈

诈骗团伙日益猖獗，本地诈骗案在五年内激增四倍多，各政府和私人机构这些年不遗余力推出不少反诈骗措施，但要有效对付层出不穷的诈骗手法，也有赖公众积极提高意识，采取防诈行动。

第二届反诈骗研讨会星期三（1月18日）在新达城国际会议与展览中心举行，由内政部、新加坡警察部队、全国罪案防范理事会及新报业媒体旗下的《海峡时报》联办。活动也在内政部的脸书页面同步直播。约700名来自政府、私人领域和社区伙伴的代表参与活动。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲致辞时说，调查显示，任何年龄层的人都可能成为诈骗的受害者，多数人对诈骗有所了解，却未必懂得采取具体措施保护自己，今年的研讨会以“Scaminar! ACT Against Scams”为主题，希望鼓励公众积极采取反诈骗行动。

领导跨部门反诈骗小组的孙雪玲说，新的“ACT”（意指行动）框架以缩写的形式，提醒公众采取三个步骤。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实的平台与合法对象完成；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。

在1月18日的第二届反诈骗研讨会上，新加坡金融管理局司长（企业融资与消费者司）纪睿雄（左起）、华侨银行集团法律与条规遵循总裁阮玲、新加坡网络安全助理行政总裁（国家网络防卫）陈学豪、内政部副常任秘书 （政策） 潘国强、内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲、全国罪案防范理事会主席沈结乐、警察副总监（行动）连锦桦、人民协会人民与政府联系署长田文浩、护联中心整合行销通讯部主任林佳霓，以及资讯通信媒体发展局网络策划署副署长陈锋瑾，一同启动反诈骗宣导活动。（陈渊庄摄）

防诈骗手机应用ScamShield 拦截至少740万条诈骗短信

为帮助公众防范诈骗，各方多管齐下打击和屏蔽诈骗短信及电话，包括在2020年底推出防诈骗手机应用ScamShield。截至2022年12月31日，该应用已被下载48万9000多次，拦截了至少740万条诈骗短信和4万7000通诈骗电话。

此外，警察部队的商业事务局也于2019年6月18日成立反诈骗中心，加强打击诈骗行为的力度。

商业事务局反诈骗指挥处助理局长叶葛心（44岁）副助理警察总监受访时说，反诈骗中心成立至今，帮多名受害者起回超过3亿1000万元（即2019年起回370万元；2020年起回5760万元；2021年起回1亿零250万元；2022年起回1亿4660万元）。

她说，由于许多骗局的背后操手都在海外，逮捕骗局主谋有一定的挑战。“即使无法逮捕骗子，我们也会致力于确保他们无法把钱财骗走。”

商业事务局反诈骗指挥处助理局长叶葛心副助理警察总监：诈骗团伙主谋一般在海外，逮捕他们有一定的挑战，但即使不能逮捕骗子，警方也会致力于确保他们无法使用犯罪所得。（档案照片）

反诈骗中心在2022年介入的骗案之一，涉及一名40岁的已婚女受害者，她通过社交媒体认识一名自称是军医的骗子，骗子说自己驻守在南苏丹，还向受害者告白。

受害者坠骗局 可能连累身边人

骗子与受害者建立信任后，声称自己被恐怖分子袭击，要求受害者转钱给他，帮他脱离险境。受害者听信骗子编造的故事，转账超过37万元，幸好受害者的丈夫及时报警，警方立即展开行动，起回约17万元。调查还在进行中。

叶葛心说，该受害者不仅损失20多万元，甚至误以为可以和骗子展开恋情，决定跟丈夫离婚，一连串的决定对她的三个孩子带来不小的影响。

“骗局不只会影响受害者一人，也可能牵连身边的亲人，除了损失金钱，也可能失去珍贵的感情。警方会继续加强取缔诈骗团伙，但打造‘防诈智慧国’（Scam-Smart Nation）人人有责，大家都应该加强反诈骗意识。”

银行与警方合作 避免客户破财

华侨银行集团法律与条规遵循总裁阮玲：为保障客户的利益，银行接下来会增加高风险交易的转账难度，避免诈骗团伙有机可乘。（陈渊庄摄）

为更迅速地打击诈骗团伙，各银行与警方积极合作，以华侨银行为例，该银行在2022年里，避免55名客户损失共440万元。

自2022年7月25日起，华侨银行、星展银行、大华银行、汇丰银行、渣打银行及联昌国际银行的职员，已驻守在广东民路的新加坡警察部队反诈骗指挥处，以便必要时及时协助警方追踪资金流动和冻结涉嫌诈骗的可疑户头。

华侨银行集团法律与条规遵循总裁阮玲（47岁）说，华侨银行在2022年里，帮24名掉入骗局的客户起回约380万元，并阻止31名客户将60多万元转账给骗子，当中一些行动是与警方合作完成的。

她说，华侨银行自2022年2月也推出一个让客户可以紧急冻结储蓄户头或来往户头的“紧急关闭开关”服务，客户能在紧急情况下，通过热线电话或银行提款机，立即冻结名下所有银行户头和银行卡的交易，避免钱财被骗走。

“银行接下来也会增加高风险交易的转账难度，一些交易到时候会需要更多时间完成，希望客户能够理解推行这些措施是为了保障客户的利益。”

年长者学习科技 也须学网安

生活中的大小事务数码化是大势所趋，一些想要跟上步伐的年长者担心在学习科技的过程中会不慎掉入骗局，但避免陷入网络诈骗的关键并非排斥科技，而是积极加强自身的网络安全意识。

资讯通信媒体发展局新加坡数码转型办事处数码合作组长赖葆兰（49岁）每天的工作包括指导年长者通过软件与他人通信、登录电子政府服务及完成电子付费，掌握基本科技技能。

赖葆兰也会向年长者分享基本的网安意识，如设置难破密码的重要。

她说：“不少年长者为了方便记忆，将自己的姓名、身份证号、住家门牌和手机号码等组合用于密码中，但这类的密码容易被骗子破解，应避免使用。密码应尽可能加入大小写的英文字母、数字和符号。完成密码设置后可上新加坡网络安全局的网站查看密码的强度。”

资讯通信媒体发展局新加坡数码转型办事处数码合作组长赖葆兰：个人资料就像住家钥匙，在未确认对方身份前，切勿将资料交出。（陈渊庄摄）

为应对记忆密码的问题，赖葆兰建议年长者将密码写在实体的记事本，或是手机的笔记应用。她也提醒年长者，不要轻易将密码和身份证号等个人资料交给陌生人。

她举例说，曾有一名60来岁的年长者接到一名骗子的电话，对方自称是银行职员，要求年长者支付700多元的信用卡费用。

年长者两年前已取消信用卡，告诉骗子不可能有这笔欠款。当骗子继续游说，年长者心急之下交出身份证号码，所幸赖葆兰及时察觉事有蹊跷，立即叫年长者挂断电话。

该年长者后来向银行核实，自己确实没有欠款，之前接听的电话号码以“+65”开头，是外国来电，差点就陷入骗局。

赖葆兰说：“个人资料就像住家钥匙，在未确认对方身份前，切勿将资料交出。”

钓鱼网站逼真 电信公司加强防范

诈骗团伙近来利用科技，使受害者更难识破钓鱼网站，不小心掉入骗局，本地电信公司每个星期七天全天24小时待命，一旦发现诈骗网站便会立即封闭它们。

资讯通信媒体发展局网络策划署副署长陈锋瑾（40岁）说，科技不断创新，诈骗团伙通过新技术制造更逼真的钓鱼网站，钓鱼链接也利用链接缩短器加工，显得没有那么可疑，另一些骗子甚至通过自动化电话机器人随机拨电，广撒网“捕猎”受害者。

为应对不断演变的诈骗手段，陈锋瑾和团队积极与科技公司及海外的电信监管机构展开对话，探讨如何通过新科技对抗骗子。

资讯通信媒体发展局网络策划署副署长陈锋瑾：被短信发送者身份登记系统注册标记的短信很可能是诈骗短信，公众收到类似短信时应谨慎行事，在未确认对方的身份前，切勿随意点击短信中的链接，或拨打里头的号码。（资媒局提供）

他说，本地的电信公司一直在提升防范诈骗的能力，包括每周七天全天24小时值勤，一旦接到警方发出有关诈骗网站的通报，会在第一时间封闭网站。

电信公司也在加强拦截诈骗电话的能力，在2022年9月，每日平均拦截150万通诈骗电话，是2022年年初的三倍多。

过去三个月，陈锋瑾的团队也在积极与新加坡短信发送者身份登记系统（Singapore SMS SenderID Registry）合作，为即将在1月31日落实的新措施做最后冲刺。

新措施实施后，所有使用发送者身份（Sender ID）的机构都须在新加坡短信发送者身份登记系统注册，未注册的发送者身份都会被列为“Likely-SCAM”（潜在诈骗）。

陈锋瑾说：“被标记的短信很可能是诈骗短信，公众收到类似短信时应谨慎行事，在未确认对方的身份前，切勿随意点击短信中的链接，或拨打里头的号码。”

客工易坠骗局 同僚志愿受训阻上钩

外籍劳工中心工会与项目主任萨蒂什鼓励客工，若发现自己或同僚掉入骗局，可拨打外籍劳工中心的24小时热线寻求帮助。（陈渊庄摄）

骗子看准离乡背井的客工因心系家人，为养家糊口努力工作，并以“最短时间赚最多奖金”为诱饵，引客工上钩，2022年里涉及客工的诈骗金额超过2500万元。

外籍劳工中心工会与项目主任萨蒂什（Sathish Naidu，55岁）说，客工会被骗，因为他们希望寄更多钱回家，或为了筹集足够款项将中介费还清。“他们被骗子编造的好康吸引，一不小心陷入骗局，单是在2022年里，涉及客工的诈骗金额高达2500多万元。”

为避免更多客工被骗，外籍劳工中心与警察部队及基层大使合作，每两个月走访一次社区，向客工讲解当前的各种骗局形式，教育他们如何识别骗局，并灌输网络安全意识。交流以客工熟悉的母语进行，有助建立信任，让客工更愿意交流。

此外，自2021年起，外籍劳工中心与警队刑事侦查局的赌场罪案调查组合作，为志愿报名的客工提供培训，教他们如何通过蛛丝马迹，及时发现可能落入诈骗陷阱的同僚，给予必要的协助，避免他们上当受骗。

若外籍劳工发现自己或同僚掉入骗局，也可拨打中心的24小时热线65362692寻求帮助。

【本文由内政部呈献】