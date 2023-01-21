最年长88岁 最年幼才七个月大 疫情煎熬已过四代同堂齐庆新年

回到父母身边、回到祖父母身边，在辞旧迎新之际，全家人相聚在一起举杯同庆，共享美食佳肴、共庆新春佳节的这个时刻，你期盼了多久？

时隔三年，人们终于可以不再受人数限制可一同庆贺农历新年，不少大家庭为此提前在餐馆预订桌位，享祖孙同堂的温馨与快乐。

左顾右盼，家中长辈终于盼到冠病疫情趋缓，四代同堂团聚庆新年。

林顺明（50岁，销售经理）一家大小40多人提前在上个星期天（1月15日）吃团圆饭，最年长的是他88岁的母亲，最年幼的是七个月大的侄孙。

他说：“虽然没有问母亲那天心情如何，但她肯定很开心，因为她一直问聚餐那天有谁会到场。”

以往，林顺明一家都会齐聚他的家中吃团圆饭，但侄儿去年底提议预订度假屋，全家就决定一改惯例，到樟宜公务员俱乐部度假屋聚会。

当天，家人下午4时陆续抵达，先是聊天联络感情，之后便是忙着设计兔型鱼生。

林顺明说：“这是我们家的传统，每年会根据来临一年的生肖设计鱼生。大人小孩都玩得开心……虽然我们的形状弄得有些抽象，但重点是大家都乐在其中。”

他是家中老幺，上有四个姐姐和一个哥哥。母亲至今有12个孙和七个曾孙。“我的思想很传统，作为华人，我很喜欢农历新年。

过去两年，因为疫情、因为社交限制，团圆饭是各吃各的。今年，家里长辈终于能一次过看到子孙、曾孙都围绕一起吃饭。”

来临大年初一，全家人都会到林顺明的家拜年聚餐，当中包括旅居澳大利亚的侄儿一家。“还记得疫情期间，我们还得准备一个电子文档，谁要到哪个家拜年要提前报名记录，以免时间撞上，社交人数超标，会遭邻居投诉。今年终于没有这些顾虑，我想妈妈也会很期待看到一家大小在一起。”

他笑说，过去因为社交人数限制，要给所有亲戚拜年，需要八到10天的时间。“挺累的。这次一次过就搞定！”