四天新春长周末 早报全站免费开放

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新春长周末期间，《联合早报》《新明日报》出版时间有变动，敬请读者留意。

《联合早报》大年初一（22日）和初二（23日）无报，初三照常出版。《新明日报》除夕（21日）和大年初一无报，大年初二下午正常出版。

过年有妙招 早报提供一站式过年配备

早报也准备了丰富内容，包括生肖运程、年菜食谱、海内外名人贺新岁等。

此外，早报也推出“兔年锦囊|过好年有妙招！”，为读者提供一站式过年配备，包括捞鱼生好帮手、为捞鱼生的读者代喊吉祥话助兴。读者还可下载萌兔贺年卡，与亲友互换贺年祝语。

捞鱼生前应该说什么吉祥话？久违的亲戚该怎么称呼？想送精美电子贺卡给远方亲戚？早报准备了“兔年锦囊” 帮你解决新春一切问题，陪你过好年！（图 / 洪惠贞）

除了新年相关资讯，读者还可免费下载早报新春萌兔17款表情包，通过WhatsApp和Telegram等聊天应用发送给亲朋好友。

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