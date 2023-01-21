榜鹅千名居民 齐聚综合社区中心庆新春

榜鹅镇举办农历新年庆祝会，以大型灯光装置布置现场。这其中有彩色灯笼、明亮的花朵装饰与大型兔子装置。

位于榜鹅综合社区中心的庆祝会星期五（1月20日）举行，有大约1000名居民与公众前往现场。

除了灯光装置，庆祝会现场的活动还包括打鼓、舞狮等表演，以及互动游戏与提供棉花糖、爆米花的摊位。

白沙—榜鹅集选区其中三名议员国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生、杨涴淩与榜鹅西单选区议员，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲一同出席了庆祝会。

张志贤致辞时说，因暴发冠病疫情，这些年相当艰难，社区无法一同欢庆新年，甚至有时连家人也无法相聚。他很欢迎民众来到新年庆祝会，并祝福大家新年快乐。

榜鹅西公民咨询委员会名誉主席简耀强受访时说：“榜鹅综合社区中心是去年才刚开设的，因此也是第一次在这边举办新年庆祝会。此前分开庆祝的不同分区居民汇聚在一起，以更盛大的规模庆祝新年，让居民与议员同乐！”

榜鹅西民众联络所管理委员会主席邢庆豪说，主办方设灯光装置是希望民众能够在装置前拍摄照片，留下美好的回忆。

居民郑维钦（34岁，工程师）在灯光装置前为妻子与孩子拍照。他之前因为看到了活动的宣传海报，决定与家人前来庆祝会，度过一个轻松的星期五夜晚。

陈财（41岁，海军专才）通过脸书宣传贴文与住家附近的海报看到有关活动的消息，与妻子和两个孩子一同前来庆祝会。“孩子们觉得这样的活动很好玩，也很喜欢看舞狮表演！”