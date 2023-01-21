农历新年碰上长周末，除了到亲朋戚友家串门子拜年， 也可以考虑参加一些新年活动，感染春节的气息。

春到河畔2023

时隔三年，春到河畔美食街以过往规模回归，让公众在观赏春到河畔的灯饰、展览，参与各项活动的同时，也能享用本地各族传统美食，以及台北夜市的特色小吃和饮料。活动今年不再限制入场人数。

地点：滨海湾花园

日期：20日至28日 （首两天傍晚6时30分开始， 其他天则是下午2时30分开场）

网站：https://riverhongbao.sg

（关俊威摄）

晚晴园“2023春满人间聚晚晴”

晚晴园—孙中山南洋纪念馆今年带来“2023春满人间聚晚晴”新春活动，涵盖一系列适合全家出动的精彩节目和活动，包括童趣舞狮互动坊、传统节令鼓教学坊、庙宇文化之旅、儿童故事会、手工艺活动等。

日期：至2月19日 （除了周一， 每天上午10时至晚上7时免费开放）

网站：https://www.sysnmh.org.sg

（海峡时报）

到博物馆收集红包

新加坡国家文物局博物馆圆桌会（Museum Roundtable）今年再推出以博物馆为主题的创意红包封。本地有39家博物馆、文物机构或艺术馆，公众只要参观其中一家，即可获赠八个兔年红包封，也可购买限量版红包封。

日期：至2月3日

网站：www.nhb.gov.sg

（邬福梁摄）

新加坡华族文化中心《兔gether》

新加坡华族文化中心在天台花园设立兔年艺术装置，也推出灯光秀，通过兔仔新年趣事介绍本地华人庆祝农历新年的传统习俗。公众在2月5日前到访，在中心一楼接待处可免费领取《兔gether》艺术家特别设计的限量兔年红包封。

日期：至3月31日（早上10时至晚上10时）

灯光秀：1月28日、2月25日和3月25日， 晚上7时30分至8时30分

网站：https://singaporeccc.org.sg

（龙国雄摄）

义工活动

助人为快乐之本，公众可趁佳节之际，参与不同的义工活动，为有需要的人传播喜气和希望。公众可上网www.volunteer.gov.sg 浏览义工活动，报名参加。