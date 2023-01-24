外部不确定因素虽多 李总理：我国经济今年料可取得增长

李总理以华语受访时说，尽管国外环境还有很多不确定因素，但国内发展势头良好，他强调国人应当投入所有的能量和精力，为新加坡打拼和闯出一个平安、幸福和健康的未来。

我国预计可在兔年避免经济衰退并取得增长，但这取决于外部环境，包括中国在结束清零政策后如何恢复常态。李显龙总理和哈莉玛总统先后勉励民众竭尽所能，交上最好的成绩单。

李总理除夕（1月21日）早上到兀兰综合交通中心，向巴士车长和其他公共交通雇员拜早年，他之后以华语受访时，谈及我国经济前景。

他说，在虎年，新加坡国内情况稳定，疫情受到良好控制，经济稳健发展，经济增长率也比预期好，大家都平平安安。

今年是兔年，尽管国外环境还有很多不确定因素，但国内发展势头良好，总理强调新加坡人应当投入所有的能量和精力，为新加坡打拼和闯出一个平安、幸福和健康的未来。

问及他与公交雇员交流后所获得的反馈，李总理说：“大家都说经济情况渐渐好转了，应该加薪了，至少要添花红或红包。我们当然希望这么做，但是要看今年的情况。”

“今年我们预期经济发展会比较缓慢一点，因为发达国家有可能发生经济衰退，我们预计应该可以避免经济衰退，还可以得到正增长。但是这要看外在的情况，要看中国现在已经停止清零之后，他们如何恢复正常运作。”

李总理也强调，我国须准备应对一切可能，同时尽力而为，争取最好的成绩。

贸工部早前预测我国今年的经济增长会放缓，增幅介于0.5％至2.5％，低于2022年约3.5％的预估增长。

外部环境疲弱、我国经济增长今年预计放缓，哈莉玛总统大年初一（1月22日）上午出席在中华总商会大厦礼堂举行的兔年新春团拜活动“禧街聚商庆丰年”时也强调，我国仍能因应形势所需，争取最佳表现。

哈莉玛：期待跟中国恢复旅行联系至疫前水平

她说：“新加坡期待把跟中国的旅行联系恢复到疫情前的水平，我们的机构正与中国同行合作，协调旅行联系，保障两国人民的健康和福祉，实现这一目标。”

自2007年以来，中国是新加坡最大的投资目的地。2021年，中国连续第九年成为我国最大的贸易伙伴，占我国与世界商品贸易总额的14.2%。

针对我国经济展望，华侨银行首席经济师林秀心受访时说：“今年第一季或上半年的发展轨迹预计处于低迷，下半年则有所好转，但全球局势仍非常不稳定，取决于中国重新开放的情况，以及大型中央银行是否会停止激进的货币收紧政策。”

她也提到，如果中国有序开放并顺利控制住疫情回弹，实体经济和金融市场都能受益。美国、欧盟和英国等大型市场能否避免经济衰退，以及它们的中央银行是否继续采取强硬手段，这些也都会影响全球需求以及我国国内生产总值（GDP）增长等。

联昌私人银行经济师宋生文则预测，美国和欧洲等大型经济体在今年上半年仍面对借贷成本增加、价格压力高企等影响。到了下半年，若通货膨胀明显缓解，劳动力市场也保持坚韧，可迎来更多有意义的增长。

“对于在亚洲的我们而言，我们注意到大型经济体的需求降温，但随着中国重新开放后促进区域消费，我们仍可能迎来上行的惊喜，尤其是在今年下半年。”