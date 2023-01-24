短信“发送者身份”1月31日起实施 1100公司机构已登记可助公众免受骗

截至今年1月已有将近1100个来自金融、电子商务和物流等行业的机构，以及卫生部、国内税务局等政府部门加入资讯通信媒体发展局的新加坡短信发送者身份登记系统。公众日后收到这些机构的手机短信时，可凭“发送者身份”确定是真实的，减少上“改号欺诈”手法的当。

目前，不少公众还是会收到不法分子冒充官方机构或企业发送的手机短信。资媒局去年推出短信发送者身份（Sender ID）登记系统，通过已登记机构的发送者身份，协助公众识别冒名发送短信的行径。1月31日起，想要继续使用发送者身份发送手机短信的机构都须先注册，确保只有正规机构能使用这项功能。

未注册发送者身份 将有“可能是诈骗”提示

在这之后，所有未注册的机构或企业，所发送的短信都会有“Likely-SCAM”（可能是诈骗）的提示。

资媒局答复《联合早报》询问时说，完成登记的机构从去年8月的约120个，增至目前的近1100个。这些机构包括金融机构、中小企业、电子商务和物流业者，他们平时都会发送手机短信给客户。

为超过7万户家庭提供脐带血库服务的康盛人生（Cordlife），去年9月主动加入登记系统。

营销主管黄慧婷受访时说，公司会收集客户的个人资料，包括父母的身份证号码、病历以及孩子的出生证明等，平时也会发送手机短信提醒客户付款或通知有关血库服务的信息。

她指出，虽然康盛没有碰过不法分子冒充公司发送短信的情况，但由于一些短信会附上链接，部分客户会致电询问，确定短信确实由公司发出。

“考虑到诈骗案件更常见，手法也较复杂，我们希望登记后能更好地保护重要数据和隐私，让客户和公众更加放心。”

智和物流管理（iHub Solutions）每天须处理约4000个送货订单，公司会发送至少两次手机短信给每名客户，通知对方送货日期和时间等详情。短信里也会附上链接，让客户查询送货司机的实时位置。

老板许双如说，虽然公司采取不少预防诈骗和攻击的解决方案，但这些措施主要针对钓鱼邮件等网络攻击，能够识别或拦截冒名手机短信的措施则较少见。

物流企业：加入后能获客户信任

“登记系统就像一份白名单，加入后就能取得客户的信任。碰上要重新预约送货日期或更换地址的情况时，运作团队也能更容易与客户沟通，长远下来可以提升我们的工作效率。”

资媒局过去几个月通过新加坡工商联合总会、航空公司代表协会和新加坡银行公会等，鼓励想要继续使用发送者身份的会员尽快登记。

本地三家主要电信公司也从去年10月底起，落实移动网络短信防诈过滤系统，在短信发送至用户前自动过滤，找出潜在诈骗短信。

这些业者也加强对付诈骗电话。资媒局指出，2022年9月，电信业者每天平均成功阻拦150万通企图改号欺诈（spoofing）的电话，比去年初拦截的数量多两倍。