73岁的房产经纪陈松青对峇迪情有独钟，热衷于以这个文化图腾创造出一件件具南洋特色的艺术品。

30年来醉心于峇迪艺术创作，把生活中看似不起眼的器物化作灵感来源，造出一件件蕴含本土元素的艺术品。发扬南洋特色之余，也希望将历史记忆定格并传承下去。

73岁的陈松青是一名房产经纪，他不专心搞事业，反倒对峇迪这个文化图腾情有独钟。“艺术创作赚不多钱，投入大量资本不一定有回报，但我就是有一股倔劲，做热爱的事经常让我废寝忘食。”

与陈松青相识缘起于一场组屋意外事故，街坊邻居对于憾事议论纷纷，他的心绪虽也受到影响，但却一头栽在峇迪样品堆中，浑然忘我。一问才知道他正打算重出江湖，赶着在两个月内完成作品。

“2023年迎来兔年，十二生肖保温杯以传统水墨画为主，绕着绚丽的峇迪彩圈，并附上英文运程，让游客能充分了解中华生肖寓意。”

陈松青推崇“工匠精神”，喜爱细细雕琢每一个作品，力求完美精益求精。除了保温杯，峇迪系列作品还有挂画、手帕和酒壶，其中更有写着本地各类咖啡叫法的水瓶，插画多由本地画家挥笔添色。

陈松青将作品寄放在纪念品店及展览会摆卖，未来也计划放在酒店纪念品售卖区。

“在外闯荡不容易，三年的疫情导致各行各业生意惨淡，年轻艺术家更是如此。合作总是事半功倍的，也为艺术事业的前进尽一分绵力。”