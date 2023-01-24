卖罗惹每月仅赚400元难支撑 单亲爸忍痛关档

单亲爸爸送餐路上遇车祸受伤，改行开档卖罗惹，不料生意不景气每月仅赚400元，为撑下去还兼职当保安，但却因两头烧而有时在开档时累得打瞌睡。

《新明日报》去年报道，钟财发（Andrew，50岁）2021年在送餐路上突遇车祸、手臂骨折手停口停，幸得老摊主传授罗惹手艺并让出摊位，得以在直落布兰雅岭邻里咖啡店卖罗惹重新出发。

可好景不长，近半年来在通胀下人们都勒紧腰包等因素，钟财发的生意直线下降。开档约两年后，他实在难以支撑，而在除夕（1月21日）关档。

他透露，近一两个月来，除去租金等成本开销，他卖罗惹和乌打一个月只赚400元。“我有时一天下来只赚12元，最多也就65元。”他说，运营成本增加了至少20%，虾膏酱一桶起了10元，乌打和水果进价也只增不减，可为了留住老顾客保住生意，他分文未起。

除了自己，钟财发还有一名九岁大的儿子要养。儿子和前妻现居泰国，他每月要给儿子汇去约1000元的生活费。只靠罗惹摊连儿子的生活费都赚不够，钟财发只能在两三月前去酒店当保安赚外快。

钟财发说，他也想过是否另寻人流较多、位置较好的咖啡店。“但很多地方租金我都无法负担。之前大巴窑一带的咖啡店档口空出，但租金要3000元，我想都不敢想，只能不了了之。”

他告诉记者，在酒店当保安人员的兼职是每晚8点到早上8点，通宵12个小时。他下班回家睡两三个小时后，就再赶到咖啡店开档卖罗惹。

“兼职每天能赚到100元，但我每天都很累，有时在摊位前止不住打瞌睡。”由于睡眠不足、身体难以消受，钟财发最终不得不放弃了这份工。

完整报道，请翻阅2023年1月24日的《新明日报》。