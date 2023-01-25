工资或合约出现纠纷 可寻求援助协商化解

问&答

疑问一：发生雇佣纠纷时，我该怎么办？

发生雇佣纠纷时，你应该先与雇主商讨相关事项。很多雇佣纠纷都能通过正式的上诉管道和双方的坦诚沟通而顺利化解。双方应该先尝试共同努力，以做到友好协商或达成共识。以下是一些能助你顺利解决纠纷的贴士：

根据雇佣法令和你的雇佣合约，了解自己的权利和义务。雇佣合约和雇员手册一般上会有相关的详细信息。如果雇佣合约的信息模糊不清，你可以要求雇主澄清。 准备好与申诉有关的文件（例如工资记录、薪水单、出勤记录）。 引发纠纷的课题应该明确，以便进行更具针对性和建设性的对话。避免作出任何指责。 尝试了解纠纷所引发的课题，是否由无心的错误或误会造成。 通过坦诚布公的对话，专注冷静地解决纠纷。 确保所有达成共识的要点都记录在案，方便对话后的跟进。

疑问二：劳资政纠纷调解联盟（TADM）怎么帮助你？

如果无法化解雇佣纠纷，你可向TADM要求协助。请尽早寻求援助。

如果你受雇佣法令保护，并在工资（例如加班费、有薪假期、年假、产假）或雇佣合约（例如花红或佣金）相关的纠纷课题上需要援助，你可通过tadm.sg网站提交申诉。

涉及不当解雇的纠纷，请在向tadm.sg提交申诉之前，参阅劳资政不当解雇准则，以了解构成不当解雇的更多详情。

TADM将通过线上或面对面调解，协助双方化解雇佣纠纷。双方将能针对自己的立场，提呈相关的文件，以及澄清与申诉相关的细节。做为中立者，TADM会基于法律和雇佣合约，协助双方达至和谐。

疑问三：我应该如何为TADM的咨询或调解会做准备？

你应该在线上咨询或调解对话前，准备好身份证明文件（即身份证或工作准证）、雇佣合约和其他相关文件（例如工资记录、解雇通知信、相关的电邮等等）。如果需要进行面对面调解，TADM的工作人员会再通知你。

如果你是雇主，TADM会通知你委任一名代表，并通过TADM的网上服务或电邮提交授权书。

要了解更多有关提交雇员申诉或调解雇佣纠纷的详情，可浏览tadm.sg。

（图/Getty Images）

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【本文由劳资政纠纷调解联盟（TADM）呈献】