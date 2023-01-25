河畔春雨迷蒙 歌台热情沸腾

过去几天春雨连绵，星期二大年初三（1月24日）更是从早下不停的长命雨。虽然出门不便，也难召到车，但没有浇熄人们的拜年兴致，春到河畔的歌台之夜更是热情不减。

公众穿着雨衣欣赏表演，在艺人的带动下一起大合唱，有些挥手，有些开启手机灯光“伴舞”，乐在其中。

我国全岛多个地区从星期二凌晨就开始下雨，直到晚上才逐渐转晴，全天气温介于22至27摄氏度。气象署预测，星期三（25日）将有阵雨，上午有时打雷，气温介于22至30摄氏度，接下来三天气温介于24度到33度。

长命雨打乱拜年计划

雨天出门拜年比较麻烦，家住武吉巴督的周太太（54岁，科技部门主管）说，原本有亲戚想在初一上门拜访同住的家婆，结果雨势太大而作罢。初二她原本打算上午到武吉班让跟母亲拜年，然后带母亲上餐馆，但也因为雨下不停，要等到下午雨转小后才出门。

“一到妈妈家，雨突然下得很大。考虑到地面湿滑，担心妈妈的安全，我取消出外用餐的计划。”

一家三口住在义顺的陈毓霖（45岁，工程师），星期二先后到榜鹅和白沙给两个朋友拜年。因为下雨，召不到私召车和德士，他们得提早在上午10时多出发，搭巴士再转轻轨列车，花了一个多小时才到榜鹅。

“下雨很麻烦，但因为大家已约好了，就按原订计划去拜年。我们有备伞，但还是淋湿了一些。”