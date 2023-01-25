受益于各项津贴计划 逾700户租赁组屋家庭圆拥屋梦

晋升为屋主的700多户租赁组屋家庭中，有七成向建屋局申购组屋，其余则购买转售组屋。约三分之二的家庭受惠于建屋局的各项购屋津贴，例如高达8万元的额外安居津贴。

去年本地共有超过700户租赁组屋家庭借助各项公共住屋计划和津贴购屋，一圆拥屋梦。从下个月的预购组屋销售活动开始，受益于重新拥屋计划的租赁组屋家庭也可申购屋契较短的三房式新单位。

根据建屋发展局文告，晋升为屋主的700多户租赁组屋家庭中，有七成向建屋局申购组屋，其余则购买转售组屋。约三分之二的家庭受惠于建屋局的各项购屋津贴，例如高达8万元的额外安居津贴。

大部分家庭购买非成熟市镇的三房或四房式组屋；约半数获购屋津贴以申购三房式单位，四分之一左右购买四房式单位。大多数家庭用以偿还贷款的月薪只有25%或更少，无须动用或只用少许现金。

非成熟市镇的三房及四房式预购组屋去年的平均售价，分别是23万1000元和34万2000元。

建屋局说，另有约2300户租赁组屋家庭已预订组屋单位，在等候工程竣工。过去10年，共有超过7800户租赁组屋家庭成功购屋。截至去年12月，住在租赁组屋的家庭共有约5万2000户。

建屋局也强化重新拥屋计划（Fresh Start Housing Scheme），从2月的预购组屋销售活动起，受益家庭可申购屋契较短的三房式单位。

目前，参与计划的租户只能购买屋契介于45年至65年的二房式灵活单位。调整后，符合条件的家庭可购买屋契介于45年至65年的三房式新组屋，只要屋契足以让最年轻的申购者住到95岁。

重新拥屋计划 让她们有了自己的房子

2016年推出的重新拥屋计划旨在帮助住在租赁组屋、育有孩子的二次购屋者再次拥屋。

从去年5月起，重新拥屋计划购屋津贴从3万5000元提高到5万元。其中的3万5000元会在屋主领取钥匙时存入他们的公积金普通户头，余款分五年发放到普通户头。

截至去年12月，共有95户家庭纳入此计划，其中44户已领取钥匙、48户在等领钥匙，另有三户在等待预订单位。

居住租赁组屋约12年的李雅美（53岁，婴儿托管中心助理教师）在重新拥屋计划下，购得榜鹅一带屋契50年的二房式灵活单位，今年1月搬入。

“能够拥有自己的房子当然很开心，也比较安心。如果没有购屋津贴，我就须要支付现金才能买下这个单位，这对我来说会是个很大的负担。”

她的房子售价约12万3000元，包含2万1000元的转售抽润。她使用公积金储蓄及3万5000元的重新拥屋计划购屋津贴来支付，不必动用现金或贷款。

李雅美目前同19岁和24岁的儿子一起住，孩子对于拥有新居也非常兴奋。

“他们很积极地参与装修过程，一起打造属于自己的家。有了自己的家，我也终于可以在新年期间邀请亲朋好友来做客了。”

扎伊达（Zaidah Bte Ismail，57岁，兼职产后理疗师）在2010年离婚后，和孩子搬入兀兰一带的租赁组屋。同一年，她被诊断出罹患乳癌，拥有自己的房子是个越来越遥不可及的梦想。

她住在租赁组屋八年后，2018年被纳入重新拥屋计划，共获得4万4000元的购屋津贴。她于2019年10月领取在榜鹅的二房式灵活单位的钥匙，2020年迁入。

“大儿子和女儿都结婚了，我目前和小儿子一起住。经历了那么多苦难，终于能有属于自己的栖身之所，真的很欣慰。”

扎伊达购买的单位售价14万1000元，包含2万3000元的转售抽润。她同样使用津贴及公积金付款，无须动用现金。