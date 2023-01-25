农历新年长周末结束 民众纷赶回新开工马国关卡大塞车

由于许多人大年初四开工，因此新加坡移民与关卡局早前预计，初三傍晚6时至午夜将是从马来西亚回来的人流高峰时段。虽然不少民众为此提前在初二晚上回新加坡，结果还是在马国关卡前受困车龙，用上数小时才通关。

农历新年长周末在大年初三结束，从大年初二晚上起返回我国的车流量已开始骤增，不少人在这两天用数小时通关，一些人更声称在马来西亚关卡前塞车超过四小时；但兀兰和大士关卡的入境交通截至初三晚上10时相对冷清，不见拥堵的车龙。

大年初三下午，新山关卡前虽已排起长长的车龙，但新柔长堤上却是一片空荡荡。（邬福梁摄）

新加坡移民与关卡局在农历新年前发出文告说，今年农历新年碰上长周末有四天假期，大多数人会在大年初四（1月25日）开工，从马来西亚回来的人流高峰预计会在大年初三（24日）傍晚6时至午夜。

随着长周末即将结束，一些旅客相信在初二（23日）晚上开始陆续返新，导致马来西亚关卡初二晚上至初三晚上都出现长长的车龙，多数开车民众也在网上申诉受困在马来西亚关卡前。

从事广告设计的刘义仁（32岁）受访时告诉《联合早报》，他和妻子都是大年初四开工，但由于担心初三马国出境交通拥堵，因此决定提前在初二晚上开车回新加坡。

“我们初三午夜12时左右到新山关卡，结果就陷入车龙，一塞就是三个小时。本来想要提早回来，没想到还是塞了三个小时。”

从马六甲返新的王传发（64岁，摊位助手）说，他初三下午3时抵达新山关卡时发现车龙很长，于是带着妻儿调头改走第二通道，但没想到在抵达第二通道前约一公里就受困在车龙中。

“原本我以为塞车不会太严重，怎么知道车龙动都没有动，我们一直塞到晚上8时15分才回到新加坡。”

兀兰与大士关卡交通顺畅 新山关卡车龙看不到尽头

根据检测关卡交通情况的应用Checkpoint.sg显示，初三晚上9时的兀兰和大士关卡前没有出现车龙，但新山苏丹依斯干达大厦前的车龙，已经排到东部疏散大道（EDL）靠近汶强粿条仔餐馆的路段，从电眼画面上完全看不到车龙的尽头。

一些网民也说，初三上午下起长命雨时，路上的能见度很低，不少驾驶者因堵车严重而插队，差点与其他车辆发生擦撞。

马国交警在新山关卡前的多个路段驻守，命令“插队”的车子掉头，但对改善拥堵情况似乎没有帮助。