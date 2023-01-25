雨水浇不息观众热情 春到河畔歌台之夜闹哄哄

细雨纷飞，全岛各地冷飕飕，但春到河畔的“歌台之夜”现场却是闹哄哄，台上的艺人和台下的观众都热情如火。

今年的“歌台之夜”邀请多名歌台艺人包括宝贝姐妹、朱莉莉、张雄、董仕强等为观众呈献首首脍炙人口的金曲和贺年歌曲，让观众听出耳油。

曾耀兴（63岁，退休人士）星期二（1月24日）边吃着自备的黄梨挞，边欣赏台上表演。他说：“这是我第二次穿雨衣看歌台之夜，上一次应该是10年前的事了。歌台很好看，一点点小雨也是种情调。”

卓俊辉（45岁，经理）一家八口星期二傍晚也到春到河畔看表演。他说，疫情前，一家人每年农历新年期间都会到春到河畔走走逛逛。“下雨天，人没有那么多，现场没有那么拥挤，挺好的。一些细雨，天气凉凉的，是个不同的感受。”

活动嘉宾人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生乐见公众风雨不改，依旧到现场出席活动。他说：“今年是水兔年，水兔迎春，祝大家新的一年财运亨通，更重要的是希望我们全国能平安，大家能团结一致。”

另外，春到河畔时隔三年再办美食街，公众除了能品尝到本地传统夜市小吃，还能吃到台湾街头美食，包括酥炸芋泥卷、盐酥鸡、起司马铃薯和大肠包小肠等。

活动主办方今年也邀请到台湾艺人吴宗宪的私人厨师陈怡豪担任台湾美食区的总厨。他说，海鲜羹很受欢迎，要使这道菜成功，新鲜的食材是关键。

“我们特地从台湾运来很多食材以维持食物的水准，希望把最道地的味道带给新加坡的食客。”

胡嘉荃（30岁，软件开发员）说：“食物还不错，但有点贵。而且下雨天，用餐区的桌椅都湿了不能用，要是用餐区有搭帐篷那就更好了。”

今年的春到河畔由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新报业媒体华文媒体集团、新加坡旅游局及人民协会联合主办。