黄鸿铭在2018年接触水族造景后，在网店中引进更多水生植物，业绩不俗。他还开设实体店面，让顾客亲眼观赏水族造景。

黄鸿铭（27岁）喜欢养殖水晶虾，他在冠病疫情期间开启了创业之路，把爱好转化为事业。如今，他将网络生意拓展至实体店面，希望让更多人发现水族造景的奥妙。

黄鸿铭12岁时开始饲养水晶虾，他认为虾是观赏价值极高的水族生物，其靓丽的体表色彩与绿色的水草相得益彰。

他在念大学时发现，即便线上营销盛行，本地不少水族店仍以实体店销售为主。于是，他决定发挥科技方面的优势，在2019年1月创办网店Living Shrimply，专门售卖水晶虾相关产品。

疫情暴发刺激了线上销售，但很少网店售卖玻璃鱼缸。黄鸿铭开始售卖这类鱼缸，并陆续推出过滤器、虾子饲料和水生植物等产品。

除了对虾的繁殖过程感兴趣，黄鸿铭还在2018年接触了水族造景（aquascaping），从此着迷。“水族造景能够在鱼缸中重现大自然，是一个极具吸引力的工艺。”

他认为，水族造景和水生植物有很大的市场潜力，但本地这方面业者不多。于是，他引进更多水生植物，需求量较大，网店取得了不错的业绩。

之后，不少客户反映，希望可以在实体店中观赏水族造景。黄鸿铭意识到，如果能让顾客亲睹水族造景的奥妙，将促进他们消费。经过数月筹办，他与当时的合伙人于去年2月开设了实体店面。

他坦言，由于两人才20多岁，不少供应商怀疑他们只有三分钟热度，因此拒绝合作。不过，随着公司业绩增长，顾客口碑提升，年龄反而成了他们的优势。“许多商业伙伴都是慷慨的人，希望看到年轻人在创业路上取得成功，所以会因我们的年龄而伸出援手。”

黄鸿铭也说，水族造景在日本和欧洲已盛行一段时间，在中国大陆也越来越受欢迎，他希望能让更多新加坡人感受到这门工艺的乐趣。