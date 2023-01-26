转危为机 递送平台疫中乘势而上

2020年4月3日，为防止冠病疫情失控迅速蔓延全国，新加坡政府宣布从4月7日起实行为期一个月的阻断措施。摁下阻断键后，我国经贸活动严重受挫，专为企业递送文件和包裹的同日送货业者优包裹（uParcel）也面临一场存亡危机。

优包裹联合创办人兼业务总裁黄炜良（39岁）回忆当时的情景说：“很多企业转用电子服务，比方说电子签名、电子转账，没有人再寄送文件了，我们的业务跌了有百分之六七十。头两三个星期最糟糕，那时不知道阻断措施会维持多久，情况很令人担忧。”

疫情前，优包裹以递送企业文件包裹为主要业务。（林泽锐摄）

意识到不能坐以待毙，黄炜良当时与团队化被动为主动，果断转型业务，寻找新出路。

国人居家办公，使网购生鲜食品和远程医疗服务的需求大增。黄炜良的团队从中嗅到商机，便积极联络各大电商平台和远程医疗服务业者推销同天递送服务，成功与虾皮（Shopee）、Lazada、百医（WhiteCoat）、康威医疗集团（Healthway Medical）和莱佛士医疗集团等平台及业者建立合作关系。

黄炜良说：“因为鱼虾肉这些不可能是等到隔天才送。你一定要在一个限定的时间内送到。所以我们就开始跟电商合作，结果反应很热烈，在这个过程中就成功转型了。”

优包裹目前是日本连锁超市Don Don Donki唯一的网购订单送货商。（林泽锐摄）

在强劲需求的带动下，2016年成立的优包裹，业务在过去三年增加了近三倍，现在每日平均接到2000个生鲜食品订单，以及1500个远程医疗药品订单。职员人数也从原先的七人增至18人，递送员队伍扩大一倍多至2万余人。

优包裹也积极利用各项政府援助，减轻公司的财政负担。

比如，政府2020年9月推出招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive，简称JGI）后，优包裹在聘用上述11名新职员时，就在计划下获益。

公司也利用生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）和企业发展计划（Enterprise Development Grant ）购买网络防御相关软件，提升网络安全，增强保护客户隐私的能力。

一名优包裹递送员在远程医疗业者百医设于APEX@Henderson的站点取药。（林泽锐摄）

黄炜良说：“我们很庆幸的是，政府不单是在预算案的援助措施中提倡拯救企业。他们也不忘帮助那些正在扩展的企业。”

回看过去三年，优包裹化危机为转机，与时俱进的关键是什么？

黄炜良认为，关键在于能因应局势及时做出改变。他说：“递送资料文件有关的行业经过数码化，相信已经不会再回来了。所以我们就不可以墨守成规，继续主打这方面的业务。能及时做出改变，是我们能生存的主要关键。”

优包裹积极利用上述政府援助措施减轻公司财政负担，扩展公司业务。

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