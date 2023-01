李显龙总理致函贺希普金斯 赞阿德恩对女性是“一种启发”

李显龙总理致函祝贺希普金斯就任新西兰总理,并对双方合作表示期待,以加强两国之间极佳的双边关系。

44岁的希普金斯(Chris Hipkins)星期三(1月25日)宣誓就职。我国外交部当天发布李总理写给希普金斯和原任新西兰总理阿德恩的信函内容。

作为小型开放经济体 两国很多课题看法相似

李总理在写给希普金斯的贺函中,祝福他和他的政府在任内取得圆满成功,并强调新加坡和新西兰有着深厚和长久的友谊。作为小且开放的经济体,两国在很多课题上看法相似,如自由贸易和国际法的重要性。

新加坡和新西兰2019年缔结增进伙伴关系。李总理说,两国在增进伙伴关系的五个支柱开展多方面的合作,包括贸易、国防、科学与科技、民间交流和气候变化等领域。

两国也在冠病疫情期间相互大力支持,包括确保供应链保持连通和定期交流抗疫经验。

李总理星期三也致函阿德恩,在她卸任之际送上祝福。他形容阿德恩一直是新加坡的好朋友,在她担任总理期间,新加坡和新西兰的关系加强了。

两国是在阿德恩2019年5月首次正式访新时,将双边关系提升至增进伙伴关系。阿德恩去年4月再度正式访新时,两国也将增进伙伴关系扩大到涵盖气候变化和绿色经济方面的合作。

阿德恩证明同理心和勇气能与政治领导力相辅相成

李总理说他很喜欢与阿德恩对话,例如当两人就如何管控冠病疫情,以及区域和国际课题交换意见。

他在信中对阿德恩说:“因此,当我得知你决定卸下总理职务,虽然我能完全理解你这么做的原因,但我还是觉得遗憾。”

阿德恩上星期四(1月19日)突然宣布辞职,震惊国内外。她自称“已经没有足够精力”(no longer has enough in the tank)继续领导国家。

李总理说,阿德恩这番真诚的个人声明令他感动。“我希望你交棒后,能重新积蓄力量(recharge your tank),并继续以其他方式为公共事务做贡献。”

李总理也说,阿德恩带领新西兰度过前所未有的挑战。她以善良、同情心和力量,带领国家和人民克服重重危机,包括克赖斯特彻奇(又称基督城)枪击事件、怀特岛火山爆发和冠病疫情。

“特别是对妇女和女孩而言,你是一种启发。这不仅仅限于新西兰,而是横跨全球。你证明了同理心和勇气,能够与政治领导力相辅相成。”