多种因素影响成本 咖啡店业者仍在观察是否涨摊位租金起茶水价

面对通货膨胀和高利率，加上食品服务业即将实行渐进式薪金模式，许多咖啡店业者仍在观察这些因素对成本的影响，以判断是否调涨摊位租金和茶水价格。

琼侨咖啡酒餐商公会星期三（1月25日）在密驼路泽丰大厦的会所，同福州咖啡酒餐商公会举办新春团拜活动。

福州咖啡酒餐商公会会长洪宝兴致辞时说，政府近期推行了环境卫生机制和托盘归还等措施，有助提高食肆的卫生水平，渐进式薪金模式则旨在改善低薪工友的待遇。

“有些政策无疑会加重业者的成本，加上疫情（影响）的供应链、全球通货膨胀，这些都是今后的挑战，但我们必须与时并进、排除万难。”

今年3月1日起，食品服务业将实行渐进式薪金模式。洪宝兴受访时说，这不只会影响低薪员工，也会连带影响其他职位较高员工的薪金。

“比如说，低层员工的薪金上涨后，跟他的上级一样，那么上级的薪金也要调，一层层都在增长，相信对业者的成本影响相当大。”

福州咖啡酒餐商公会代表超过400家成员咖啡店。针对茶水价格，他说，一些咖啡店接下来可能会做出调整，但最多控制在一两角，相信许多顾客都能理解这类小幅度的调整。

200家咖啡店 未来半年茶水不起价

琼侨咖啡酒餐商公会会长李家赋则指出，公会代表的200家成员咖啡店预计未来半年不会调高茶水价格，毕竟顾客对咖啡茶水的价格很敏感，业者不会贸贸然在几个月内一再涨价。

两个公会每年轮流举办团拜会，早前因冠病疫情停办两年。全岛约有1200多家咖啡店，两个公会代表的成员咖啡店约占半数。

摊位租金方面，有些咖啡店业者陆续在摊位租约到期后起租金。洪宝兴说，利率持续攀升，业者的分期付款额也增加，所以租约到期后可能会调高租金。

他也指出，疫情改变许多人的消费习惯，有些顾客上网订餐，未必光顾咖啡店。好些咖啡店自疫情来袭后，一直有空置的摊位。

“目前大家还不太敢冒险接手，希望接下来慢慢恢复信心。”

政府将在2月14日公布新财年预算案。李家赋说，业界关注政府是否调高烟草和烈酒税，这对咖啡店业者来说是个未知数。

GHK控股私人有限公司管理八家咖啡店，公司经理吴名俊反映，业者面对的主要是人手方面的挑战，行业难以吸引足够的本地新血加入，因此比较关注外劳税和配额的问题。