春到河畔“歌台之夜” 现场笑声掌声又响起

少了快筛检测、人数限制，今年春到河畔在滨海湾花园举办的歌台之夜，恢复了以往的热闹氛围。

春到河畔2023星期三（1月25日）晚上在滨海湾花园迎来第二场“歌台之夜”，邀请了皓皓、李佩芬、郑盈盈等歌台艺人献唱贺岁金曲，以及劲歌热舞，还邀请了马来西亚冠军歌王庄学忠当压轴嘉宾，让观众大饱耳福。

歌台主持人皓皓受访时就说，2022年的春到河畔虽然也举办歌台之夜，但是每个观众在入场前都须要做快筛检测，而且人数受限，以致一些粉丝特地前往支持却不能入场。这多少影响了场内的气氛和“热度”，也令他非常想念观众热烈的笑声和掌声，幸好今年情况不同了。

他也说，随着防疫措施的开放，今年农历新年的歌台表演已恢复了八成左右，至今也接到有不少公司新春宴会和社区中心的邀请。

从马来西亚赶来的歌手庄学忠则说新年的路况难以预测，他在中午12时就已经从巴生开车出发，没想到堵车严重，幸好他是最后一名登台表演的艺人，才能在晚上9时及时赶到，顺利为观众献上演出。

对于能有和观众面对面互动的机会，他倍感珍惜，也特意增加了点歌环节来回馈观众。

每首歌都很好听 观众：不虚此行

观众王秀秀（退休人士，57岁）就十分想念歌台说说笑笑的氛围，因此约了几名好友一同前来看演出。她说。虽然下大雨导致观众席没有坐满，但是艺人们依旧热情和有诚意，每首歌都很好听，她和友人都觉得不虚此行。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞（Rahayu Mahzam）作为活动主宾，也以“中国风”装束亮相。她不仅参观春到河畔“年年贺卡岁岁新”展览和灯光秀，也以华语在台上致辞，祝福国人平平安安、身体健康，小孩学业进步。