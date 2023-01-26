碧山居民们秉持环保理念，打造邻里空间时尽量使用升级再造的旧物。

疫情期间不能组团出游，一群碧山居民转而携手改造组屋底层的空间，把它打造成与绿化种植、环保、艺术和休闲爱好有关的活动区。这些空间散发着浓厚的甘榜精神，也成了邻里街坊平日和佳节期间交流互动的小天地。

带头发起的是碧山东第一分区居民委员会主席黄璇芬和义工林美云。

黄璇芬说，之前常为居民举办的活动因疫情被迫暂停，为了让大家能继续交流，他们召集居民一起种植蔬菜，后来还打造了图书馆、复古怀旧区和动物甘榜区等。

居民们秉持环保理念，打造这些空间时尽量使用升级再造的旧物。例如，他们把洗手台和浴缸当作植物容器，图书馆的1000多本书也都由居民和热心人士供应。就连农历新年的装饰、瑞狮头及祥龙头也是附近学校和居民用过后捐赠出来的。

食物救援区则将餐厅卖不出的面包和蔬菜等与居民分享，避免浪费这些食物。他们也打造了动物甘榜区，让被遗弃的鸡、鸭和鱼有个新家。

由居民角落改造而成的复古怀旧区则摆了1930年代至90年代的家庭用品和电器，包括胜家牌缝纫机、打字机和胶片相机等，墙壁也贴满了旧海报。

林美云说，这个空间不仅深受年长者的喜爱，就连小孩子也很喜欢。“不久前有个孩子指着打字机询问是什么，我们跟他解释后他也觉得很神奇。这些物品都是年轻一代根本没有看过的东西，在这里可以动手摸一摸、试一试，满足好奇心。”

这些空间如今已成为居民们聚集交流的好去处，他们在农历新年时也会聚在一起吃火锅。

食物救援区挂着“丰收常满、绿色长存”的对联。黄璇芬说，除了期待收割的蔬菜和冰箱一直都满满，她也希望整个空间也能如此，让更多居民受益，心里也是满满的。