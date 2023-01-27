首阶段最迟明年第二季实行 房地产交易流程全面数码化

房地产交易是产权转让的法律程序，目前以纸质文书工作为主。新的数码平台首阶段将涵盖发展商销售、转售和楼花转售交易的选购权书程序。平台预计在2026年全面落实，到时无论是公共或私人住宅，还是商业或工业房地产，都可使用这套全数码化流程。

涉及复杂转让手续的房地产交易将分阶段采用数码平台，买卖双方可通过电子形式快速付款和提交文件，更高效办理手续以及查看交易进度。平台预计最迟在明年第二季实行首个阶段的运作。

房地产交易（conveyancing）是产权转让的法律程序，大致上是纸质和人工进行。新的数码平台预计在2026年全面落实，到时无论是公共或私人住宅，还是商业或工业房地产，都可使用这套全数码化流程。

房地产交易目前耗时八至12周

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期四（1月26日）在全球导航卫星系统创新比赛颁奖礼上致辞时，作出相关宣布。

他说，房地产代理理事会2019年委托展开的一项调查显示，房地产交易中有七成的文件是纸质版，77％的款项仍以支票或银行本票的形式支付，完成一项交易更是需要八周至12周。

“在现今的数码时代，这对于在多数情况下相当直截了当的交易来说，恐怕是太长时间了。”

调查也显示，房地产交易涉及多达17个不同的利益相关方。数码平台出炉后，律师、金融机构、房地产经纪和发展商等都能受益。

唐振辉举例说，房地产经纪不必一直向买卖方或律师了解交易进度，可直接通过系统查询；律师也可让客户提供电子签名，节省时间和精力。

新加坡土地管理局去年为房地产交易数码平台展开招标，获颁合同的Tech Mahindra Limited（新加坡分行）将与该局合作，分三个阶段开发和落实新平台。

首阶段将涵盖发展商销售、转售和楼花转售（sub-sale）交易的选购权书（OTP）程序，预计最迟在2024年第二季完成。后两个阶段分别涵盖发展商销售交易，以及转售和楼花转售交易的剩余程序。

土管局正与建屋发展局合作，尽可能把建屋局房地产交易的转让手续数码化。土管局也持续与其他政府机构和私人业界合作以完善平台。

产业发展商公会前会长谢仰丰：须通过大量宣导改变用户心态

政府开发房地产交易数码平台的想法始于2019年。目前整套流程从合同、融资安排到法定程序，每个环节都涉及好几个步骤，复杂且牵涉甚广。为改善这个做法，土管局带头与建屋局、市区重建局、银行和律师等各方进行广泛咨询。

新加坡产业发展商公会前会长谢仰丰密切参与了咨询活动。他受访时说，业界欢迎推出拟议中的数码平台，具体关注事项包括交易款项与文件的安全，以及如何让众多利益相关方的操作流程无缝整合到同个平台。

“改变用户的心态也很重要，许多比较年长的买家或卖家对于电子签名有所顾虑，因此有必要通过大量的宣导说服他们采用这套流程。”

Dentons瑞德律师事务所高级合伙人李烈扬也为拟议中的数码平台出谋献策。除了同样关注保障交易安全的措施，他也预计一些法律如民事法法令和电子交易法令的相关条文须作出相应修订。

数码平台可帮助律师减少使用纸质文件，并提高办理手续的效率。他也指出，律师仍能扮演有效角色，确保相关人员在对的电子文件上提供电子签名，并在检查业权和其他相关事项后，把对的款项转入相关户头。