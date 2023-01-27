裕廊西小贩中心第三季重开 不设湿巴刹增添熟食摊位

关闭两年多的裕廊西小贩中心预计今年第三季重开，重新规划后的小贩中心不再设有湿巴刹，并会增设更多熟食摊位，座位也会增加。小贩中心将由长城美华咖啡店集团旗下子公司负责管理。

国家环境局星期四（1月26日）发文告说，经调查了解裕廊西小贩中心附近居民的消费习惯和需求后，小贩中心的熟食摊将从原本的34个增至39个。一楼及二楼分别设有15个和24个熟食摊位。

座位增至580个 电动扶梯等位置将调整

裕廊西小贩中心一楼和二楼都会设熟食摊位，座位也增至约580个，以容纳更多食客。（环境局提供构想图）

座位会从原本的479个增至约580个，现有的电动扶梯及车辆出入口位置也会调整，以便食客进出。

此前，小贩中心地下层和一楼是停车场，二楼共有48个摊位，其中34个卖熟食，14个是巴刹摊位。

根据环境局和人民协会在2020年针对约2000名居民展开的问卷调查，多数人希望小贩中心能有更多熟食而非巴刹摊位，95％的居民也习惯到附近超市或其他巴刹购物。

居民曾素燕（65岁，退休）以往每周会到小贩中心两三次，除了用餐也会到巴刹买菜。小贩中心关闭后，她不时会光顾附近的口福食阁和巨人超市。

“我期盼小贩中心重开很久了，这样我就能有较多的用餐选择，也希望价格会更便宜。不过，我还是比较喜欢到湿巴刹买菜，以后没有巴刹摊位会有点失望。”

由于客流量少、摊位空置率高，原本管理这座小贩中心的口福集团子公司Hawker Management在合约到期后没有续约，小贩中心于2020年8月关闭。关闭前仍在营业的有12名熟食摊贩及六名巴刹摊贩。环境局会联络原有熟食摊贩，询问他们是否有意重回小贩中心。

受委管理裕廊西小贩中心的是长城美华咖啡店集团旗下的JW50 Hawker Heritage（简称JW50），合约价为486万元。

环境局说，收到的三份计划书中，JW50的提案最全面，且符合翻新后的裕廊西小贩中心想取得的成果。例如，公司提议在一楼售卖本地小贩美食，二楼则售卖国际化美食、佳节美食等。同时，公司向摊贩收取的每月费用也是所有招标者中最低的。

长城集团董事主席郭观华受访时说，摊位的租金会与其他小贩中心不相上下。他们也会参考小贩中心周围食肆的售价，确保食物价格不会高于这些餐饮场所，是食客可负担得起的。

这将是JW50负责管理的首座小贩中心。环境局说，长城集团在管理咖啡店和菜饭摊位等食肆拥有丰富知识和经验，这有助吸引摊贩进驻。