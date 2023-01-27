双溪布洛木桥被雨冲坏父女失足险出事 公园局：已修补并密切观察水位

公园局自然保护处高级署长林良任说，目前正值涨潮，加上连日雨下不停，桥上几块木条被冲走，就出现那个缺口。他提醒公众，在天气恶劣时，应避免前往双溪布洛湿地保护区等自然保护区及森林区。

胡赛因一家四口星期一（1月23日）到西北部的双溪布洛湿地保护区游玩，不料遇到倾盆大雨，他抱着两岁女儿快步过桥，没想到一脚踩空，两人跌落木桥缺口，差点被急流卷走。

国家公园局证实，事发时桥下水位高涨，桥面几根木条被冲走。当局已修补木桥，并密切观察水位，如果再有淹水风险，或会暂时封锁那一区。

胡赛因（Hussain，33岁，运营经理）受访时说，他们一家星期一上午到双溪布洛湿地保护区（Sungei Buloh Wetland Reserve）。11时30分左右，他们来到1E观赏区附近的木桥上，底下是沼泽地通往河道的水闸。

就在这个时候，天公不作美，下起倾盆大雨，胡赛因一家加快脚步离开。“我抱着两岁女儿先一步过桥，桥面已有三到五公分的积水。我没注意桥面情况，突然就一脚踏空了。”

他一手紧抱女儿的脖颈，另一手紧紧抓住桥面；接着，他用手肘撑着桥面，踏入水中的脚也用力蹬。

“当时最重要的就是保护女儿，把她安全送回桥上。事发太突然了，妻子和儿子被眼前一幕吓了一跳，反应不过来，呆在原地。”

女儿受惊吓没受伤 父亲手臂擦伤右腿淤青

幸好，当时有一群青年路过，他们及时上前伸出援手，将父女两人拉回到木桥上。他的女儿只是受到惊吓，没有受伤；他则是手臂轻微擦伤，右腿留下一块淤青。

一家人接着通过公园局热线通报此事，当局过后派人将该区域封锁起来。

公园局自然保护处高级署长林良任回答《联合早报》询问时证实此事。他说，目前正值涨潮（spring tide），加上连日雨下不停，桥上几块木条被冲走，就出现那个缺口。水退去之后，当局马上修补缺口。

星期四，公园局再派人检查该桥所有木条，事发地点已重新开放。当局也密切监测保护区内的水位，一旦发生间歇性淹水情况，可能暂时封锁一些区域。

林良任说，公园局已联系胡赛因一家，感谢他们帮忙提醒其他路人，以及向当局通报，让当局及时修复缺口。

他指出，为了安全起见，在天气恶劣时，公众应避免前往双溪布洛湿地保护区等自然保护区及森林区。

《联合早报》记者星期四早上走访事发地点，当局所设的封锁线已撤除。由于一连几天下着雨，水闸水位明显高涨，由沼泽地通往河道的水流也十分湍急。

记者到场时，有数名工作人员正在检查和修补木桥，他们也拍照记录实地情况。木桥好些木板相信因常年潮湿，有腐蚀迹象，也可见到一些填补桥面空隙的小木块。

男子拨995被指打错号码 民防：会检讨求助电话处理方式

来到访客中心找不人，男子拨电995向民防求助，接线员却说他“打错号码”，建议他向相关的机构反馈。民防部队答复《联合早报》询问时说，已经展开调查，并会检讨和改善紧急求助电话的处理方式。

胡赛因说，他刚到访客中心，要通报木桥损坏一事时，访客中心却空无一人。他后来才知道，职员当时正好出勤协助其他访客。

担心其他人安危 拨995向民防求助

在等待职员回返访客中心时，他担心其他人的安危，因此先拨995向民防求助，结果接线员却问他是否要召救护车，不然他可能打错号码，建议他拨电向相关机构反馈。

胡赛因在贴文里也提及他跟接线员的对话。

民防受询时说，他们严肃看待胡赛因的反馈，调出事发时段的通话录音展开调查。

调查显示，接线员在当天中午12时10分接到胡赛因的电话，他表示因为暴雨和淹水，自己没看清桥面缺口跌了进去，险些被冲走，后来才在路人的帮助下脱险。

胡赛因当时告诉接线员，他不需要救护车，但担心桥上的缺口会殃及其他人。

接线员听后告诉胡赛因，他可能打错号码，因为995是紧急救护车热线，并建议他打电话向相关机构反映桥上情况。

发言人说，民防已对接线员当下的回复进行检讨，认为接线员确实可以更妥善地处理胡赛因的电话，包括告诉对方，民防会立刻与相关机构联系，跟进此事。

民防已联系来电者致歉，下来会检讨和改善紧急求助电话的处理方式。