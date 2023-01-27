面向本地华文读者 杨荣文《凝思集》华译本出版

前外长杨荣文《凝思集》第一辑华译本和第二辑英文版即将出版。他在第一辑谈到身份认同、中国与印度等课题，第二辑则着眼于宗教、中美关系、亚洲各国和亚细安。

我国前外交部长杨荣文的《凝思集》第一辑华译本将在今年2月出版。他希望华译本能让更习惯阅读华文的本地读者了解他的看法，而且他相信一些和中国有关的论析通过华文表达，能触发读者不一样的感受。

配合《杨荣文：凝思集》第一辑华译本出版，以及第二辑英文版“Musings - Series 2”面世，杨荣文上周四（1月19日）接受《联合早报》专访。英文版《凝思集》第一辑去年8月出版后迅速成为畅销书，华译本由本地翻译专家周蕴仪翻译，她之前也翻译了杨荣文言论集《榕树下的沉思》。

杨荣文受访时透露，原本就打算出版《凝思集》华译本，还计划与英文版同时发行，但翻译工作费力，一起出版不太可能，最后决定分开发行。

预计读者关注东南亚内容 接下来或出版繁体字版本

他预计海峡两岸三地的读者也会对书中与东南亚有关的内容感兴趣，接下来应当出版繁体字版本。

杨荣文在《凝思集》第一辑中叙述自己回到潮安庵埠镇文里村寻根的经历，以及对中国崛起、新中关系、南洋大学与华文教育等课题发表看法。东南亚相关内容则主要出现在第二辑。

《凝思集》以对话形式书写，负责提问的是前媒体人云大篪。这部书的另一个特点是附上大量照片，让读者更直观地了解杨荣文记叙的现场，但寻找照片的过程有一定难度，有照片甚至是在第一辑英文版出版后才找到。

杨荣文说，《凝思集》华译本比英文版多出一张照片。那是1963年左右，亲戚从美国到访，他母亲带他们到南大参观时拍的，“照片中还能看到南大牌坊”。

他受访时也提到步入政坛时的一个小插曲。

杨荣文1980年代是新加坡武装部队的一名军官，也是“双轨制”下的行政服务官员，公共服务委员会原本安排他到美国哈佛大学肯尼迪政府学院深造，修读公共管理硕士课程，但他受上司、时任国防部副常任秘书蓝传亮的影响，坚持要上哈佛商学院的工商管理硕士课程。蓝传亮本身是哈佛商学院的毕业生，形容课程振奋人心。

杨荣文在《凝思集》第二辑中写道：“公共服务委员会对我的选择不以为然，要求我离开行政服务，国防部第一常任秘书林祥源后来为我提供为期一年的武装部队奖学金。”

不过，哈佛商学院课程为期两年，因此他第二年只能申请无薪假继续学业，1985年毕业。他1988年辞去军职从政时被视为毁约，须偿还奖学金、一年的薪俸和一笔罚金。

杨荣文受访时感慨地说，自己为了从政欠下一笔债，幸好在那个关键时刻获得人民行动党的帮助，也获得贷款。

他强调，从政有成本，但非金钱所能衡量，也不是一朝一夕的事，并会涉及整个家庭，因此他一开始就告诉家人，把每个从政的任期都当成最后一个任期。

“所以我们的生活没有改变，没有搬新家、买豪车，依然去同一个理发师那边剪头发，孩子上的也是邻里学校……当然，我落选的时候还是有些戏剧性，但至少从心理上，家人对此淡然视之，不需要太大的调适。”

《凝思集》第一辑华译本由新报业媒体属下的焦点出版社出版，公众可从2月1日至12日，在集品店ZShop以优惠价23元3角8分（不包括消费税）预购。