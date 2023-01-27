曾俊豪目前协助管理义顺一带的社区花园，种植蔬菜给有需要的居民。每次收成后，他就把蔬菜放入社区冰箱，让居民们自取。

曾俊豪（36岁，工程师）对农业充满兴趣，约三年前开始种植蔬果香料，去年中起在义顺一带的社区花园当义工，种植蔬菜给有需要的居民。

由于想要尝试栽种香料和蔬菜，他2021年开始租用位于实里达蓄水池下段的花床，种植薄荷、罗勒和迷迭香等。“我经常按网上食谱下厨，很多菜肴用到的香料分量不多，但超市香料包装都挺大，用不完的话很浪费。因此我决定自己种，用多少就摘多少。”

曾俊豪也种植蔬菜，如白菜、芥兰、长豆、番茄、芦笋等。除了自己食用以外，他也会把农作物分给家人亲戚。

“虽然我种植的蔬菜没有多到能满足每天三餐所需，有时我还需要到超市或巴刹买菜。但能吃到自己亲手种的蔬菜，我很有满足感。”

曾俊豪在约五个月前成为义顺4道的社区花园义工，负责种植蔬菜给有需要的居民。每次收成后，他就把蔬菜放入社区冰箱，让居民们自取。

目前，社区花园只有曾俊豪和另一名义工负责管理，他们希望接下来能吸引更多人加入，目标是每周能收成足够的农作物给居民。

为了鼓励更多人尝试种植蔬菜，同时解答公众在园艺方面的疑问，曾俊豪也在社交媒体上创办专页，分享各种贴士和自己的心得。

他说，决定设立专页，是因为发现，有许多公众对种植蔬菜有不少疑问，但只能在脸书群组发问，不容易找到靠谱的关联信息。

“除了分享各自的经验，我们也能互相学习，提高人们对种植可食用植物的意识，让更多人知道，在新加坡种菜是可行的。”