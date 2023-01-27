醉客厢房殴斗 餐馆老板娘劝架遭砸头

餐馆老板娘遇上醉客，一行人在厢房内殴斗，大肆破坏，劝架时竟被人拿茶杯爆头，餐馆头手也遭殃。

这起闹剧发生在大年初二（1月23日）晚上8时左右，地点是芽笼路的黑丫丫私房川菜餐馆。

老板娘陈会晴（40岁）受访时说，当天事发时她在餐馆二楼和朋友聚会。“前台职员突然跑上来说，听到一楼厢房内有砸盘子的声音，我就下去看看。”

满地碗碟碎片

到了厢房，陈会晴发现满地都是碗碟碎片，两名男子在吵架，另两人则在劝架。

她说：“我问他们在干什么，大年初二把东西都砸完，你们就是这么来拜年的吗？”

陈会晴说，原以为气氛已缓解，岂料一名50来岁的男子突然拿起酒瓶，就要往另一人身上打去，她迅速夺下酒瓶，再次出言劝阻，没想到男子又拿起一个茶杯，往她头部砸了下去，她当场头破血流。

当时，餐馆头手刘伟（46岁）也在场，立即出手维护老板娘。“我过去护着老板娘时，动手的男子又拿起酒瓶，连我也打了。”陈会晴见状，立即吩咐职员报警。

入院缝四针 医药费万元

入院缝四针，医药费高达1万元。

陈会晴说，被打当下头晕目眩，后脑勺也血流不止，送院途中她感觉不适，还在车上呕吐。

她星期四（26日）晚受访时说：“我到现在都感觉脑袋不是很灵光，有点呆滞。”

据了解，三个人在事件中受伤，一人被警方逮捕。

据悉，受伤三人包括餐馆老板娘、头手以及卷入殴斗案的其中一名男子，被捕的则是用茶杯打破老板娘头部的男子。

完整报道，请翻阅2023年1月27日的《新明日报》。