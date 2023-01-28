预购组屋为何久等不到？跟记者去施工现场探秘

为什么有的预购组屋（BTO）项目要等更久？位于繁忙地段的BTO项目施工过程中有哪些挑战？随《联合早报》记者到施工现场看看！

本次探访的Kempas Residences项目位于文庆地铁站旁，共583个单位，目前每天工程现场人数约245人，预计于2024年底或2025年初完工。

这一项目靠近繁忙地段，周围有医院、体育馆、商场等设施，而且属于“腾空地段”（infill site）项目，因此施工时间相对更长，建筑难度也更大。

在施工现场，项目总监谢昀燊说，由于空间有限，项目中计划修建多层停车场的区域最开始用于放置建筑材料，直到主体建筑基本完成时，多层停车场才开始动工。“这既解决了场地空间不足的问题，也能缩短工期。”

Kempas Residences项目的另一个建筑难点是高达八层楼的“高空组屋底层”（high void deck），即面向多层停车场方向的两栋楼不建住宅单位。谢昀燊说，这样设计是考虑到消防安全，为了保护住户隐私，也是遵守当局指南。

虽然Kempas Residences项目会因为疫情延期6个月交付，但预购组屋项目的施工进度已经较疫情期间已有较大提升。2021年一度有九成项目延期交付，目前约有四成项目会有延迟。