王瑞杰：助应对高房价高利率双重挑战 政府承诺继续提供国人可负担房屋

王瑞杰强调，考虑到全球经济面对不确定因素以及利率上扬，政府会继续密切关注房地产价格和房贷利率走势，确保房价不会超过经济基本面，让国人以可负担和可持续的方式拥有自己的房子。

新加坡面临众多全球不确定因素，经济前景存在变数的当儿，政府承诺继续提供可负担的房屋，致力协助国人应对高房价和高利率的双重挑战。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期五（1月27日）在新加坡产业发展商公会（REDAS）的新春团拜活动致辞时说，为应付国人的住房需求，政府去年推出了超过2万3000个组屋单位，今年还会再推出2万3000个；政府也通过售地计划增加私宅供应量，去年供应了6300个单位，今年上半年会再提供4100个。

在不影响安全和素质下，建屋局努力追赶因冠病疫情而延误的建筑工程进度，一些预购组屋项目更是提前动工，将等候时间缩短到三年以内。

王瑞杰说，虽然全球前景不明朗，私宅供应也更多，但房价还在上升，国人购买私宅和转售组屋的需求依然强劲。

他提醒，如果房价持续上涨，收入和其他经济基本面却赶不上，国人的负担能力会被削弱，最终导致市场下调并陷入动荡。

国人也应关注房贷利率大幅上升造成的偿债压力。王瑞杰指出，浮动房贷配套主要的参考利率——三个月新元隔夜利率（SORA）过去一年已从0.2％上涨至3％，未来几个月还可能进一步上升，随后才会趋稳。

政府在2021年12月和去年9月两度推出房地产降温措施后，住宅价格涨幅和交易量在去年第四季已放缓。

王瑞杰说：“即便采取措施稳定楼市，房地产市场仍会经历周期。如今，我们必须帮助业主应对房地产市场的双重挑战，即高房价和高利率。”

他强调，考虑到全球经济面对不确定因素以及利率上扬，政府会继续密切关注房地产价格和房贷利率走势，确保房价不会超过经济基本面，让国人以可负担和可持续的方式拥有自己的房子。

吁建筑环境业者推进可持续发展

王瑞杰致辞时也呼吁建筑环境业者继续创新，提高这个领域的生产力，并推进可持续发展。

他说：“从高效的建筑科技到净零碳排放建筑，都可为建筑环境领域带来不少发展机会。不过，这些可能性要变成现实，须有足够的需求来催动改变。”

王瑞杰呼吁产业发展商公会的成员扮演领导角色，推动整个建筑环境价值链的变革。

陈瑞耀出任产业发展商公会会长

产业发展商公会在本月初完成领导层换届，吉宝房地产信托（Keppel REIT）主席陈瑞耀接替城市发展（CDL）集团总经理谢仰丰出任会长。

陈瑞耀致辞时强调，建筑环境业者须持续投资于科技和可持续方案，负起环境和社会责任，并推动可持续的城市化解决方案因应人口老龄化的挑战。

他说：“新加坡人平均寿命不断延长，生育率低迷，到了2030年，预计四分之一的人口是65岁及以上。我们必须应对人口结构的变化，提供可持续的城市化方案，包括专注于年长者居住环境的方案。”