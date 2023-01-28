10航空公司在星耀樟宜恢复提早办理登机服务

航空旅游持续复苏，至今已有10家航空公司恢复在星耀樟宜的提早办理登机手续服务，搭客在航班起飞前48小时就可托运行李。

根据樟宜机场集团网上杂志《樟宜之旅》（Changi Journeys），自去年4月我国放宽边境限制以来，樟宜机场的客流量强劲回弹，料今年会持续增长。为了方便搭客，已有10家从樟宜机场起飞的航空公司恢复提早办理登机手续的服务。

新航酷航等仅部分航点 可提早办理登机服务

其中一些航空公司目前只恢复部分航点的提早办理登机服务，包括新航、酷航、捷星及卡塔尔航空；已全面恢复这项服务的航空公司是亚航、法国航空、阿联酋航空、荷兰皇家航空（KLM）、马航及昆达士航空。

根据不同航空公司规定，搭客最早可在航班起飞前48小时到星耀樟宜的休息室办理登机手续。休息室每天中午12时至晚上8时开放，提供自行办理登机手续和柜台服务。

杂志介绍，住在酒店的搭客通常须在中午前退房，提前办理登机手续对于乘搭下午或晚上航班的搭客来说尤其方便。

搭客托运行李后，可逛游星耀樟宜内的设施，并在星耀樟宜商店享有优惠及其他折扣。

杂志说：“樟宜机场和星耀樟宜有超过550家商店和餐馆，让搭客可以延续假期体验直至航班起飞。”

此外，提早为搭客办理登机手续也有助缓解搭客大厦主要登机柜台的排队情况。

截至去年12月，樟宜机场每天接待的乘客已达15万人次，或每周约100万人次，相当于冠病疫情前的75%左右。

樟宜机场集团正与更多航空公司探讨提供提早办理登机手续的服务。