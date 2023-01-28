位于蔡厝港公园内 军协蔡厝港环保型会所5月启用

楼高五层、占地1.4公顷的蔡厝港战备军协俱乐部以“健身绿洲”为设计主题，提供各种运动设施如空中花园跑道、有盖游泳池、室内足球场、户内攀岩墙等。游泳池、保龄球场和餐饮等设施将开放给居民使用。

坐落在蔡厝港公园内的蔡厝港战备军人协会俱乐部将在5月正式开放，为超过9万名住在西北部的全职国民服役人员、现役与战备军人以及他们的家属提供服务。

这也是我国第七个战备军协俱乐部。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期五（1月27日）同蔡厝港基层组织顾问、贸工部长颜金勇和议员黄文鸿一起走访即将完工的俱乐部。

冷气系统产生热水用于淋浴 太阳能发电年减碳18万公斤

扎吉哈对在场的记者说，蔡厝港战备军协俱乐部将为住在蔡厝港、油池和林邦一代的居民和战备军人带来欢乐。

他也提醒，为庆祝国民服役55周年，加入战备军协俱乐部可豁免会费一年，西北区的居民应把握机会提出申请。

根据战备军协提供的资料，蔡厝港战备军协俱乐部将是一个环保型会所，装配太阳能发电、热回收和雨水收集系统。

会所屋顶上的661片太阳能发电板每年可提供45万千瓦小时的电力，相当于96个四房式组屋单位一年的用电量，可减少18万2000公斤的碳排放。

俱乐部冷气系统所产生的热水可作为淋浴设施用水，从而减少75%的能源消耗；屋顶收集到的雨水也会用于浇灌，每年预计可以省下等于两个奥林匹克游泳池的用水量。省水水喉也可将用水量减少两成。

军协会所翻新将顾及环保如提供电动车充电桩

扎吉哈在答复记者询问时说：“蔡厝港战备军协俱乐部从设计之初就考虑使用低耗能设施，接下来那些已经有二三十年历史的战备军协俱乐部在翻新时也会尽可能考虑环保需要，比如提供电动车充电桩。”

楼高五层、占地1.4公顷的蔡厝港战备军协俱乐部以“健身绿洲”为设计主题，提供各种运动设施如空中花园跑道、有盖游泳池、室内足球场、户内攀岩墙等。

颜金勇受访时指出，这个俱乐部内的有盖游泳池是区内首个开放给居民的泳池，里头的保龄球场和餐饮等设施也会吸引居民。

他说，过去几年因为冠病疫情，许多社区活动都暂停了，如今正逐渐重启。

“我要鼓励居民到这个开放空间来享受绿意，以及加强社区凝聚力。”

蔡厝港战备军协俱乐部2019年10月动工，原本预计2022年启用，但工程因冠病疫情而延误。发展委员会主席陈煜说，俱乐部5月开放给会员使用，9月正式开幕。