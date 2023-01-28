春到河畔《新加坡派》主题夜 暖风轻拂风雨后 美静一曲迎春晓

一连几天的春雨终于停了，春到河畔2023在滨海湾花园的节目也进入倒数。本地歌手许美静在最后一个主题之夜中应景地献唱了《阳光总在风雨后》，对观众和歌迷朋友表示感谢和献上祝福。

“春到河畔2023—新加坡派”星期五（1月27日）晚上8时在滨海湾花园开启，由郭亮、钟琴和李腾担任主持人。财政部兼交通部高级政务部长徐芳达以主宾身份出席活动，祝愿新加坡国泰民安、风调雨顺。

久违了的本地歌手许美静这次在春到河畔的演出中专诚献上了《城里的月光》和《阳光总在风雨后》等耳熟能详的金曲，陪伴观众度过美妙的新春夜晚。

新传媒艺人及本地多个文化团体也带来一系列节目，其中包括歌舞、打击乐等传统与现代的多元表演。

郑惠玉率领凯丽、胡煜诗、梁嘉靖和李巧儿，携手新加坡华族舞蹈剧场带来传统华族舞蹈表演，呈现一片百花齐放的景象。罗美仪、张颖双、郑颖和林昭婷等也献上结合了传统舞狮与西方芭蕾舞表演的《瑞狮曼舞庆丰年》。

此外也有电视艺人演出短剧《山歌对唱结良缘》和演绎经改编的新年歌曲《贺新年》和《恭喜恭喜》。

公众苏潇梅（家庭主妇，45岁）昨天一早就到花园排队入场。她说节目整体非常精彩，她是许美静的歌迷，之前并不知道偶像会到场演唱，因此喜出望外也很感动。

“新加坡派”节目 元宵在电视及网上播出

春到河畔2023将举办至1月28日，当今晚的第二场“新加坡派”演出落下帷幕，也象征着活动正式画下句点。观众可在晚上8时45分在擎天树观景台欣赏壮观的灯光秀“春暖花开”，擎天树上的灯光将随着新年歌曲的节奏舞动。

“春到河畔2023—新加坡派”节目也将于农历正月十五元宵节（2月5日）晚上9时在新传媒8频道、meWATCH，以及YouTube播出。