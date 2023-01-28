两男子专程搭机来新 全岛“钓”香油钱

两名中国籍男子专程搭飞机到新加坡，到全岛庙宇以“钓钞票”的方式偷走香油桶里的钱，平均一天到四间庙宇干案，22天内偷走各庙宇共1万1930元的香油钱，星期五（1月27日）分别被判坐牢三个月。

涉案的两名被告廖宗睿（33岁）和秦社万（43岁）都来自中国，两人各面对一项偷窃以及一项拥有贼赃的控状。

据案情显示，两名被告共谋计划来新偷香油钱，他们去年12月6日抵新，原本预计20日回国，最后决定延长逗留至31日。

两名被告决定自制“钓鱼”工具，把香油桶里的钞票“钓”出来。廖宗睿负责行事，秦社万则在附近把风。

廖宗睿是从抖音视频学习如何制作“钓鱼”工具。

钓鱼工具形状类似一本册子（booklet folio），每一页纸都由线系着一个铁片，铁片的表面则贴上双面胶。

被告将“钓鱼”工具藏在一个底部有洞的包包里，只要将包包放在香油桶上，即可从包包内操作“钓鱼”工具，将各个铁片穿过香油桶的缝隙，里头的钞票贴在铁片上后，就能被“钓”出来。

两名被告每天搭公共交通干案，平均一天到四间庙宇偷窃。

他们在去年12月27日被逮捕时，身上共有1万1930元贼赃。（人名译音）

完整报道，请翻阅2023年1月28日的《新明日报》。