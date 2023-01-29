受影响项目比率锐减至40% 因疫情延误组屋项目过半已交付买家

建屋局说，疫情趋缓、客工人手问题缓解，加上当局给予建筑业大力的支持和援助，预购组屋工程延误的情况已进一步改善。当局预计会在约两年内建成所有受疫情延误的预购组屋项目。

过去两年，受冠病疫情影响而工程延误的组屋项目中有超过半数已交付给买家，项目受延误的比率从2021年的超过90％减少至目前约40％。建屋发展局预计会在约两年内建成所有受疫情延误的预购组屋项目。

建屋局星期六（1月28日）发文告说，疫情趋缓、客工人手问题缓解，加上当局给予建筑业大力的支持和援助，预购组屋工程延误的情况已进一步改善。

建屋局在过去两年交付了52个预购组屋项目，占所有受疫情延误的项目约55％。

建屋局局长陈明锐说：“项目完成率已超出疫情前的水平，实际上达到过去五年来的新高。接下来两年，我们将继续致力减少预购组屋项目的延误，在确保安全和质量的前提下，交付更多组屋给买家。”

当局今年目标 完成22项目约2万单位

建屋局日前说，去年共有22个组屋项目的2万多个单位竣工，单位数量与2021年多了近50％。2022年全年竣工的单位和项目数量，也高于之前五年。当局的目标是在今年再完成22个组屋项目的约2万个单位，并预计在约两年内建成所有受疫情延误的预购组屋项目，包括数个等候时间较短的项目。

建屋局自2018年起推出等候时间较短组屋（Shorter Waiting Times Flats），这类组屋在推出销售前已开始兴建，因此买家的等候期少于三年。

当局至今已推出近1万1000个这类单位，其中约7200个是在疫情暴发后，即2020年至2022年推出的。

国家发展部长李智陞星期六出席社区活动接受《联合早报》访问时说，建屋局原本在疫情前开始兴建不少等候时间较短组屋，让特别是首次购屋的家庭能更快搬入新居，但受到疫情的影响，导致等候时间延长。

当局希望预购组屋等候时间明年起缩短至三四年

建屋局早前提供的数据显示，目前94个兴建中的预购组屋项目等候时间介于两年至5.9年，等候时间中位数为4.3年左右。

当局解释，新预购组屋项目一般需要几年的时间规划、设计和建设。每个阶段的预计时长视不同项目的地点环境和工程复杂程度而异。

当局希望从2024年起，将预购组屋项目的等候时间中位数缩短至三四年。

李智陞指出，建屋局主要会通过推出等候时间较短组屋、加紧完成延误项目，以及提高建筑生产力，进一步缩短新组屋的等候时间。

“今年我们会朝着这一方向继续迈进，但这需要好些年的努力。我们还在加紧完成一些受冠病疫情影响而延误的组屋项目，我们不能忽略的一点是，人们还在等待着他们的房子。”

自疫情以来首个没有延误的等候时间较短组屋项目，预计今年第一季度竣工。这个位于蔡厝港的项目Keat Hong Verge是在2020年下半年推出，尽管当时人手短缺及建筑材料供应出现问题，但这个项目还是如期完工，第一座组屋已开始交付给买家，其余两座则会在第一季度内建好，买家等候时间只有2.1年。