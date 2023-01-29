德义区两年后再办新春晚宴 李总理：政府助民抗通胀力度不减 尽心提供实际援助

通货膨胀导致生活费上涨，让许多人觉得钱“缩水”了。生活费高涨并非新加坡独有的挑战，李显龙总理向国人保证，政府给予人民的援助力度不减，并会尽心尽力地为大家提供实际的帮助。

李总理说，生活费上涨是不争的事实，但这不仅是新加坡的问题，而是全世界面临的挑战。政府了解人们在生活上面对的压力，因此拨出更多资源帮助人民，尤其是低收入家庭和弱势群体。

也是宏茂桥集选区议员的李总理，在农历新年初七人日（1月28日）出席宏茂桥德义区的新春晚宴。他致辞时针对全国关注的生活费问题，派发定心丸。

李总理例举政府推出的多项援助配套，包括额外现金补助、消费税补助券、水电费回扣、保健储蓄填补，以及社区发展理事会分发的邻里购物券等。

他以华语致辞时说，政府希望这些大大小小的援助，多多少少有些帮助。

“我们不能够完全抵消通货膨胀对大家造成的冲击，但是绝对可以缓解通货膨胀和物价高涨为大家带来的压力。政府帮助人们的力度没有减少，我们会尽心尽力提供实际的援助，获取援助的过程也会尽量简化，让它更方便。”

新加坡统计局本周发布的最新数据显示，我国去年全年的整体通胀率达6.1％，远高于2021年的2.3％；不包括私人陆路交通和住宿费的核心通胀率则为4.1％。

副总理兼财政部长黄循财将在下个月14日发表财政预算案声明。他早前透露，会在今年的预算案中推出额外措施，进一步协助国人特别是弱势和低收入群体，应对生活费上涨带来的负担。

德义区逾2500人齐聚庆兔年

经历冠病疫情，这是德义区相隔两年后再次举办新春晚宴，有超过2500名居民和基层领袖等参与。

看到这番热闹的场面，李总理说，在同冠病疫情对抗了近三年后，很高兴今年总算能够像以往一样，热热闹闹地过年。

本地的冠病病例近来持续保持在低位，对于我国如今能与冠病共存，李总理再次感谢人民的付出，以及积极与政府合作。

他说，之前我国多次调整安全措施，大家都很配合，所以在应对疫情方面“大致上可以说已经过关”。“因为有很强的凝聚力和对政府的信任，新加坡才能够以最低风险、最小的代价，与病毒共存。”

虽然如此，李总理仍吁请民众不能掉以轻心，继续保持警惕和接种冠病二价疫苗，以为未来可能出现的变种病毒，甚至是新病毒做好准备。

出席晚宴的还有中区市长潘丽萍、其他宏茂桥集选区议员颜添宝、娜蒂雅、杰乐和黄玲玲，以及杨厝港区议员叶汉荣。