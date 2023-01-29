九天吸引逾45万访客 人群嬉乐细雨间 人日相约春到河畔

2023年春到河畔舞台表演落下帷幕，尽管阵雨不断，仍挡不住公众在雨中到访的热情。九天的活动共吸引了超过45万名访客，达到疫情后人流量的最高峰。

第二场“新加坡派”星期六（1月28日）如约在滨海湾大舞台继续上演。虽然天不作美，但是大家纷纷穿着雨衣，观看精彩的演出。

由郭亮、钟琴和李腾主持的演出，不仅包括行云流水的太极表演、多民族音乐表演等，新传媒阿姐郑惠玉轻盈曼妙的舞姿也让人印象深刻。本地歌手许美静也压轴演唱歌曲《城里的月光》和《阳光总在风雨后》，将现场气氛推向最高潮。

同时，烟火激光秀也在闭幕夜上亮相，绚丽的激光灯光秀为今年的春到河畔画下美丽的句号。教育部长陈振声作为主宾出席并观赏了灯光秀和演出。

陈焯君（42岁，小企业主）特地带着女儿陈家煜（14岁，学生）来看演出，他们受访时说：“我们期待这场演出很久了，虽然一直下着蒙蒙细雨，但是这么好看的演出还是很值得。许美静的歌声真好听！”

灯展街头美食开放至今天

现场志愿者李长春（61岁，退休人士）在舞台入口发放雨衣，他对记者说：“今年的春到河畔热闹了很多，即使很多天都在下雨，但大家还是很热情，表演都座无虚席。”

虽然舞台表演结束了，但炫目的花灯展览、游乐设施以及本地和台湾街头美食将延长开放至1月29日（星期日），让公众抓住最后的机会，前去品尝和游玩。

春到河畔2023工委会主席蔡其生说：“春到河畔与国人建立了深厚的情感，今年防疫措施进一步松绑后，人潮回流，我们投入更多心思和资源，在节目编排上除了尊重传统习俗，也力求多元、包容和创新。”