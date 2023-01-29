早报校园网线上游戏 助学生备赛华文大比拼

全国华文大比拼今年首次推出线上游戏，通过闯关游戏，协助学生备赛。

名为《解救兵团大作战》的线上游戏，在1月至4月间，每个月推出新的游戏主题，包括翻译、语文、文学和成语。学生可从早报校园网的主页进入游戏网页。

除了让更多学生一尝华文大比拼的赛题精髓，早报校园团队也希望通过游戏的形式，激发学生对华文的好奇心和兴趣。

线上游戏的程度主要面向中学生。学生在成功挑战每一期游戏后，也有机会获得小奖品。

德新中学今年首次计划参加华文大比拼，有华文教师已向学生介绍这款文字游戏，鼓励他们挑战各自的华文常识。

玩游戏后主动要求参赛

华文教师叶保胜（46岁）受访时说：“不论是参加语文比赛还是校外的体验活动，老师一向鼓励学生多接触课本以外的知识。我们这次借助游戏，向学生推广华文大比拼，在鼓励学生参与方面起到很大的帮助。学生在玩游戏的过程中，少了比赛的压力，有学生体验后还主动要求报名参赛，显得更积极了。”

德新中三生洪千惠（15岁）是其中一名自告奋勇的学生。她经常关注网络上的各种华文竞赛节目，今年能报名参加华文大比拼，让她非常期待。

洪千惠说：“游戏让我了解比赛形式和题型，对参加初赛有一定的帮助。华文大比拼除了考语文，也是个让我更好了解本地文化和用语的平台，其中的网络用语更是我们年轻人熟悉的，非常贴近生活。”

挑战者不少是小学生

线上游戏的挑战者也不乏小学生。南洋小六生姜宇鸿（12岁）在游戏推出的第一时间，便尝试回答题目。

他说：“我和家人是华文大比拼的忠实观众，过去三年我都会和家人围在电脑前看直播，比赛既紧张又刺激。大比拼的线上游戏对备赛很有帮助，通过游戏答题我对华文更感兴趣，印象也更深刻，我希望每天都有大比拼的游戏玩，越多越好。”

华文大比拼过去三年因疫情转为线上举行，今年将全面恢复实体赛事，初赛的个人笔试将于3月25日（星期六）在南洋女子中学校举行。为确保学生的安全，比赛将首次限制各中小学的报名人数，总人数也因此受到局限，小学和中学分别只开放1050个比赛名额。也就是说，各中小学只允许为最多10名学生报名参赛。

由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办的全国华文大比拼，今年已迈入第10个年头。报名详情已电邮各中小学校母语部主任，公众可登录zbschools.sg/ncc了解详情。比赛报名截止日期是2月12日（星期天）。

全国华文大比拼由中国工商银行新加坡分行联合呈献。比赛也获得推广华文学习委员会、讲华语运动、全国翻译委员会和凯德集团Bugis+商场的支持。