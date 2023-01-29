大巴窑组屋一房间月租1200元 18组人抢

大巴窑组屋一间房间出租，却不含水电费、不能煮饭、且一个月只能洗一次衣服，尽管开出月租1200元高价，短短一天就吸引至少18组人看房，并在当天成功出租。

TikTok账号sgniceproperty上个月就上载一段短视频，房屋经纪艾伦库玛采取反向操作的方式，没有大赞要出租的房间有多棒，而是开宗明义先把以上一堆限制列明，还以开玩笑的口吻写道“仿佛住监狱而且还得交房租......”

视频引来上百则留言，大部分都觉得价格太夸张，就连经纪也写说价格确实过高，但即使如此该房间仍在不到24小时内就顺利出租。

艾伦告诉《新明日报》，视频上载后立即引起许多人的兴趣，共计18组潜在租客前往看房，甚至还有一家三口开出1500元想要租下。不过，房东最终决定以1200元租给两名来自马来西亚持S准证的女房客。

艾伦说道，这两名租客其实还没前去看房就已经表达想要直接租下，不过还是安排她们前来确保万无一失，让租客了解房东所设下的规矩。

至于房东是否介意他用负面词汇来形容要出租的房间，艾伦说，事前有跟房东说会这么做，因为在TikTok上以这种幽默的形式比较合适。此外，全部条件一次说清楚也可避免日后不必要的纷争。

“房东对于这样的形式持很开放的态度，上载后也是前几个按赞者之一。”

完整报道，请翻阅2023年1月29日的《新明日报》。